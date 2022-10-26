MEB ile THY arasında indirim protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Hava Yolları ile arasında imzalanan protokolle, bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlere, yurt dışında okuyacak burslu öğrencilere ve eş ile çocuklarına indirimli uçuş imkanı sağlanacak.

THY Genel Müdürlüğündeki protokole Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ile çok sayıda davetli katıldı. 1 Kasım 2022 tarihinden-20 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olacak protokol çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlere yurt içi uçuşlarında, baz ücret üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak. Ayrıca 1416 Sayılı Kanun kapsamında yurt dışı öğrenimine gönderilen bursiyerler ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına yurt dışı uçuşlarında, baz ücret üzerinden yüzde 25 indirim ve uçuşlarda biletleme yapılan kişilere 40 kilogramı geçmemek kaydıyla tek parça veya parça başına 23 kilogramı geçmemek kaydıyla 2 parça bagaj hakkı tanınacak.

"Öğretmenlerimizi ne kadar geliştirebilirsek eğitim sistemimizin kalitesi o kadar artacaktır”

Son 20 yılda okullaşma ve kalite anlamında eğitime damga vurduklarını belirten Bakan Özer, “19.1 milyon öğrencisiyle, 1.2 milyon öğretmeniyle devasa bir eğitim ailesine sahibiz. Biz de milli eğitim bakanı olarak gençlerimizin nitelikli eğitim alabilmeleri için ve en önemlisi bulundukları bölgeden bağımsız olarak, fırsat eşitliğini odak noktası olarak, herkesin ulaşabileceği bir eğitim sistemini oluşturabilmek için çabalıyoruz. Öğretmenlerimiz eğitim sistemimizin en lokomotif gücü, öğretmenlerimizi ne kadar geliştirebilirsek, mesleki ve kişisel gelişimlerini ne kadar geliştirebilirsek, eğitim sistemimizin kalitesi o kadar artacaktır” dedi.

Protokole değinen Bakan Özer, “Bugünkü işbirliğiyle, 1.2 milyon öğretmenimizin yurt içi uçuşlarında 1 Kasım ile 1 Nisan gibi 6 aylık, ilk defa bu kadar geniş döneme tekabül edecek şekilde, kendileri, eşleri ve çocukları yüzde 20 bir indirimle yararlanacaklar. Öğretmenlerimiz kendilerini çok daha iyi hissedecekler. Biz öğretmenlerimize sadece kişisel eğitimlerini değil, yaşam koşullarını arttırabilirsek, o kadar ülkemize umutla bakacaklar; çocuklarımıza, Türkiye’nin geleceğini görerek bakacaklar ve eğitim kalitesini arttırmak için büyük fedakarlık gösterecekler. Bu 1416 Sayılı Kanun kapsamında yaklaşık 51 ülkede şuanda 4 bin tane öğrencimiz var. Artık bu öğrenciler kendileri, eşleri, çocukları hem uluslararası uçuşlarda hem de yurt içi uçuşlarında yüzde 25 indirim ve onlar için çok kıymetli olan 40 kiloluk bagaj, yurt dışına taşınırken kapasite anlamında çok büyük destek görüyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol, Bakan Özer ve Ahmet Bolat tarafından imzalandı.