MEB: “Erzurum’da iki öğrencinin karıştığı şiddet olaylarına inceleme başlatıldı”

Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum’da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Erzurum’da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” denildi.