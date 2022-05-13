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MEB duyurdu! 'BİLSEM sonuçları açıklandı'

19 Mart ile 8 Mayıs günleri arasında tamamlanan BİLSEM sınavı sonuçları 13 Mayıs günü yani bugün açıklandı. Kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler ise 19 Ağustos 2022'de duyurulacak.

Eğitim 13.05.2022, 10:52
MEB duyurdu! 'BİLSEM sonuçları açıklandı'

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. BİLSEM sınav sonuçları http://meb.gov.tr/ adresinden yayımlandı.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TARİHLERİ

Bilim ve Sanat Merkezleri ilk sınavının ardından değerlendirmeye alınacak olan öğrenciler 13 Haziran tarihinden 12 Ağustos gününe kadar BİLSEM sınavlarına alınacak

BİLSEM TAKVİMİ 2022

Değerlendirme süreci: 19 Mart-8 Mayıs 2022

Değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 13 Mayıs 2022

İtiraz başvurularının alınması: 16-23 Mayıs 2022

İtirazların değerlendirilmesi: 24-30 Mayıs 2022

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 19 Ağustos 2022

BİLSEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?
Bilim ve sanat merkezlerine 1, 2 ve 3. Sınıf seviyelerinde öğrenci değerlendirme işlemi aşağıdakiadımlar izlenerek gerçekleştiriliyor:

a) Tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması

b) Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınması

Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik yetenek) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

1- Aşama: Aday Belirleme Öğretmen, öğrencinin yetenek alanına uygun gözlem formu doldurur.
2- Aşama: Bilsem Sınavı Grup Tarama Aday gösterilen öğrenciler grup tarama uygulamasına tabi tutulur.
3- Aşama: Bilsem Sınavı Bireysel Değerlendirme Grup tarama aşamasında başarılı olan öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınır.

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Genel Müdürlük tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.

#MEB #BİLSEM
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