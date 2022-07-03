MEB'den öğretmen ataması ile ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını "www.meb.gov.tr" da açıkladı. Bakan Özer'in duyurduğu bilgilere göre, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve bin 4 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

Ayrıca bakanlığın resmi internet sitesinden de Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılabilecek bir kılavuz yayımlandı.