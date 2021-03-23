MEB'den liselerde yüz yüze sınav açıklaması: Sınavlar ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı liselerde yapılacak yüz yüze sınavlar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır” denildi.