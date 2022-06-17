“MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları” yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez "MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları" hazırlandı. İlk ve ortaokul öğrencilerinin eğlenerek öğrenmesini sağlamak, bilim ve teknolojiye olan meraklarını güçlendirmek ve doğayla ilgili farkındalıklarını artırmak amacıyla iki kitaptan oluşan etkinlik seti yayımlandı.

Öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlamak, bilim ve teknolojiye olan meraklarını güçlendirmek ve doğayla ilgili farkındalıklarını artırmak amacıyla hazırlanan ilkokul kitabında 36, ortaokul kitabında ise 35 konu başlığı altında okuma metinleri, etkinlikler, oyunlar ve bulmacalar yer alıyor. Kitaplarda yer alan 25 oyun ve bulmaca etkinliği, öğrencilerin çevrim içi uygulama yapması amacıyla etkileşimli olarak düzenlendi. Ayrıca 12 etkinlik de öğrencilerin daha kolay uygulama yapmasını sağlamak amacıyla videolarla desteklendi.

İlkokul 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri kitaplara çevrim içi olarak yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.