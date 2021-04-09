MEB Bursluluk Sınavı 2021 ertelendi mi? İOKBS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavıyla ilgili değişikliğe gidildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak olan İOKBS sınavına dair bilgileri duyurdu. Söz konusu sınav için başvurular, geçtiğimiz günlerde sona ermişti.

Bursluluk sınavına girecek olan öğrenciler, İOKBS ne zaman, ertelendi mi? sorularına yanıt arıyor.

İşte MEB'den Bursluluk sınavı açıklaması ve detayları..

MEB BURSLULUK SINAVI 2021 ERTELENDİ Mİ?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) salgının seyri dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelendi.

2021 bursluluk sınavına ilişkin yeni bir tarih bilgisi henüz verilmedi.