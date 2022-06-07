Son Dakika
MEB: "Bir lisemizde öğrencilerin sınıfta Kur’an-ı Kerim’e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili öğrencilere disiplin işlemleri başlatılmıştır."
MEB: "Bir lisemizde öğrencilerin sınıfta Kur’an-ı Kerim’e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili öğrencilere disiplin işlemleri başlatılmıştır."
Eğitim 07.06.2022, 12:21
MEB: "Bir lisemizde öğrencilerin sınıfta Kur’an-ı Kerim’e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili öğrencilere disiplin işlemleri başlatılmıştır."