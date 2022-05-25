MEB Açıkladı! Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrenci sayısı kaç?

Son zamanların en sıcak gündemleri arasında yer alan sığınmacı sorunu devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merak edilen rakama ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'deki öğrenci sayısının 150 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de okuyan Suriyeli öğrenci sayısına ilişkin ise yuvarlak bir rakam verdi.

'1 MİLYON SURİYELİ ÖĞRENCİ TÜRKİYE'DE EĞİTİM GÖRÜYOR'

Türkiye'ye teşekkür edilmesi gerektiğini söyleyen Özer, "Çünkü Türkiye sadece vatandaşlarına eğitim vermiyor, aynı zamanda göçmenlere de eğitim sağlıyor" dedi. Özer, Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrenci sayısını ise ''yaklaşık 1 milyon'' olarak açıkladı.