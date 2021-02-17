MEB: "8. faz tablet bilgisayar dağıtımında hafta sonuna kadar 67 bin 620 tablet bilgisayar, Adana, Ağrı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Trabzon, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 15 ile teslim edilmiş olacak."