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MEB 23 milyon yardımcı kaynağı öğrencilere ücretsiz ulaştırdı

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla ekim ayından bugüne kadar toplam 23 milyon 518 bin yardımcı kaynak, kitap olarak bastırılıp öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı.

Eğitim 22.12.2021, 11:26
MEB 23 milyon yardımcı kaynağı öğrencilere ücretsiz ulaştırdı

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla ekim ayından bugüne kadar toplam 23 milyon 518 bin yardımcı kaynak, kitap olarak bastırılıp öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tüm sınıf ve kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime devam ederken, öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla kaynak çeşitliliğini artırma kararı almıştı. Karar çerçevesinde ekim ayından itibaren her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketi internet üzerinden yayımlanmaya devam ediyor. Yardımcı kaynakları ücretsiz olarak tüm öğrencilere ulaştıran Milli Eğitim Bakanlığı, ekim ayından bugüne kadar toplam 23 milyon 518 bin yardımcı kaynağı kitap olarak bastırıp öğrencilere ücretsiz ulaştırdı. Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS kasım ayı örnek soru kitapçığı ve YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer aldı.

7 milyon kez indirildi

Şimdiye kadar yayımlanan en geniş yardımcı kaynak seti olma özelliği taşıyan yardımcı kaynak destek paketine “meb.gov.tr” internet adresinden de ulaşılabiliyor. Dağıtılan kitaplar, internet ortamında da yoğun gördü. Yayımlanan kaynaklar şu ana kadar 7 milyon 181 bin 791 kez indirildi.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğrencilerimizi uzun aradan sonra okulları ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir taraftan salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitime devam ederken, diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı almıştık. Arkadaşlarımızın yoğun emekleri ile 2. sınıftan 12. sınıfa kadar olan sınıf düzeyleri için hazırladıkları yardımcı kaynak destek paketini ekim ayından itibaren her ayın ilk haftası yayımlamaya devam ediyoruz. Yayımladığımız bu kaynaklar, 7 milyon üzerinde bir indirilme sayısına ulaştı. Diğer taraftan tüm öğrencilere bu kaynakları basılı olarak ulaştıracağımızı da duyurmuştuk. Bu süreç de başarılı bir şekilde ilerliyor. Şu ana kadar bu kapsamda 23 milyonun üzerinde destek kitabı öğrencilerimize ulaştırıldı. Bu destek paketlerini yayımlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğinde çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

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