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MEB: “2 Temmuz sonrasında başlayacak telafi eğitimlerine katılımda ‘gönüllülük’ esas”

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için ‘gönüllülük’ esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı.

Eğitim 28.05.2021, 20:30
MEB: “2 Temmuz sonrasında başlayacak telafi eğitimlerine katılımda ‘gönüllülük’ esas”

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için ‘gönüllülük’ esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan telafi dersleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Genel Müdür İnan, yaptığı paylaşımda, “Telafi programımızın ‘yaz dönemi’ kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir” ifadelerini kullandı.
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