MBA Okulları öğrencileri MBAFEST’23 Festivalinde buluştu

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları, anaokulundan liseye tüm öğrencilerini, bilim, sanat ve kültür gibi birçok farklı alanda gelişimlerine katkı sağlamak ve motivasyonlarını arttırmak için düzenlediği MBAFEST’23’te bir araya getirdi. Her bir öğrencinin ilgi duyabileceği etkinliklerle donatılan festivalde çocuklar hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı yakaladı.

MBAFest’23’te katılım sağlayan öğrenciler, Bilim ve Sanat Konferansları, Rekreatif Spor Etkinlikleri, Sanat Atölyeleri, Bilimsel Araştırma Proje Sunumları, Okul Orkestrası Performansları, Deney Gösterileri, Basketbol - Futbol - Voleybol - Floor Curling Turnuvaları, Akıl Sporları Yarışmaları ve bilim, sanat, spor ve kültür gibi birçok alanda düzenlenen etkinlikte ilgi duydukları alanlarda öğrenme keyfini doyasıya yaşadı.

CERN’e uzanan deneyimler paylaşıldı

Okulun Bilim Kurulu üyesi Cern Araştırmacısı Dr. Özgün Kara’nın da katılım gösterdiği festivalde, Sayın Kara “BigBang Sonrası 100 Saniye’yi” ve “13.8 Milyar Yıllık Evrenin Serüvenini” öğrencilere anlattı. Çok yönlü bilim dallarında hazırlık yapan ve akran öğrenmesinin de odak olduğu festivalde, MBA Okulları öğrencileri Kişiselleştirilmiş Başarı Tasarımına yön vermeye ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde uluslararası platformlarda birçok deneyim kazanmaya devam etti.

MBAFEST’23 Festivali’nin öğrenen kimliğine olan olumlu katkısını vurgulayan Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı: "Okullarımız, her öğrencinin ilgi alanlarında derinleşmesini sağlayan yenilikçi bir öğrenme ortamı sunuyor. Her öğrencimizin kendi mükemmeline ulaşmasını merkez yaptığımız tüm organizasyonlarımızda görüyorum ki daha iyi bir dünya için ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımız büyük emek veriyor, büyük düşünüyor. MBAFEST’23’e katkı sağlayan, bu festival için yıl boyunca bilimsel çalışmalara imza atan, sporun, bilimin, sanatın, kültürün gücüyle bize ilham olan herkese teşekkür ederim” dedi.