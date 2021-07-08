MAÜ tıp fakültesi yapımı için imza töreni gerçekleştirildi

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Nezir Sürücü Hastanesi ve Temel Tıp Bilimleri bina yapım protokolü için ilk imzalar atılarak tören gerçekleştirildi.

Protokol, Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi bina yapımını üstlenen iş insanı Nezir Sürücü, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Mardin Valisi Mahmut Demirtaş tarafından imzalandı. Mardin’e büyük bir eğitim ve sağlık yatırımı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, “Son dönemde hayırsever iş insanlarımızın ilimizin dört bir yanında eğitimden sağlığa, kültürden sosyal hayata pek çok alanda pek çok yatırımı hayata geçirdiklerine şahit olduk. Bu durum bizleri ziyadesiyle sevindiriyor. Bu meyanda devlet-millet işbirliğinin kentimizde arttırılması için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylelikle devletle millet arasındaki mesafeyi sıfırlamayı, aradaki tüm engelleri kaldırmayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeyi, kentimize ve insanımıza en güzel hizmetleri sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Protokolünü imzaladıkları Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nezir Sürücü Temel Tıp Bilimleri binası ile hastane binasının devlet-millet işbirliğinin güzel bir örneği olarak karşılarında durduklarını belirten Vali Demirtaş, “Bu protokolle Artuklu Üniversitemiz, teorik tıp eğitiminin verileceği bir binaya ve bu eğitimlerin pratiğe dönüştürüleceği hastane binasına kavuşacaktır" şeklinde konuştu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesinin mayıs ayında resmi gazetede yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararı ile birlikte kurulduğunu belirten Rektör Özcoşar, “Tıp fakültelerinin kurulması oldukça zorlu süreçler. Bu süreçlerin çok değişik ayakları var. Fiziki yapısının tamamlanması, kadrosunun tamamlanması, teçhiz ve teşvikinin tamamlanması gibi süreçleri içeriyor. Bugün fiziki yapının tamamlanmasına yönelik üniversitemiz olarak ilk adımı attık” dedi

Bir hayırseverin yapacağı temel tıp bilimleri binası ve 200 yataklı hastane ile aslında 600 yataklı olarak planladıkları tıp fakültesi hastanesinin ilk çalışmasına başlamış bulunduklarını ifade eden Rektör Özcoşar, “Dolayısıyla oldukça kısa bir sürede Mardin Artuklu Üniversitesi tıp fakültesini aktif hale getirmeye yönelik bir strateji takip ediyoruz. Ve inşallah kısa zamanda Mardin Artuklu Üniversitesi tıp fakültesi hastalara hizmet verebilecek. Öğrenci yetiştirecek ve akademisyenleri barındırabilecek bir konuma gelmiş olacak” şeklinde konuştu.

Memleketi Mardin’e gönül vermiş olan işadamı Nezir Sürücü, Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Temel Tıp Bilimleri binalarının yapımını üstlenmiş olmaktan ötürü mutlu olduğunu ifade ederek, tek amacının memleketine ve milletimize hizmet etmek olduğunu belirtti.

Sürücü, Tıp Fakültesi gibi çok kıymetli bir hizmeti ve eseri yapmasına vesile olan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’a ve ekibine teşekkürlerini sundu.

Tören, protokol imzalarının atılması, Nezir Sürücü’ye plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.