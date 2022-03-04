Matematikte dünya birincilikleri elde edildi

Yılda altı kez 34 farklı ülkeden öğrencinin katılımıyla online olarak gerçekleştirilen Caribou Matematik Yarışması’nda Türkiye’ye birincilikler kazandırıldı.

Dünyanın en saygın üniversitelerinden mezun genç ve dinamik, yabancı ve Türk öğretmen kadrosuyla birlikte alınan karar doğrultusunda, Kanada’da geliştirilip kısa sürede bütün dünyaya yayılan ‘Caribou Matematik Yarışması’nda Türkiye’ye birincilikler geldi. 34 farklı ülkeden katılan öğrencilerin arasında Aybars Ak 5/6. Sınıflar seviyesinde dünya şampiyonu oldu. Kuzey Kök isimli öğrenci 1. ve 2. sınıf seviyesinde 3 bin 525 öğrenci arasında Dünya 1.’si; Borhan Javadian 11 ve 12. sınıflar seviyesinde bin 692 öğrenci arasında Dünya 1.’si, Aybars Zhaxybay 5. ve 6. sınıflar seviyesinde ilk yüzde 5’lik dilime girme başarısı gösterirken Gita Risandic 7. ve 8. sınıflar seviyesinde ilk yüzde 4’lük dilimde yer alarak ‘Elit Öğrenci’ listesine girmeye hak kazandı. Ayrıca öğrencilerin eğitim aldıkları; CND Okulları, ‘Elit Okul’ listesine girdi.

“Eğitimler ana sınıfında başlıyor”

Konuyla ilgili bilgi değerlendirmelerde bulunan CND Okulları Okul Müdürü Vural Kıvanç, “Milli Eğitim Bakanlığı Talim - Terbiye Kurulu onayıyla Kanada ve Türk müfredat doğrultusunda eğitim alan öğrenciler; üretken, demokratik, kişisel doyuma ulaşmış bireyler olmanın neticesinde, anaokulundan itibaren üniversite hayatlarına kadar olan dönem içerisinde “küresel bir vizyon” sahibi oluyorlar. Bahsedilen bu küresel vizyonun kazandırılmasındaki en önemli adım ise “Matematik” yeteneklerinin doğru şekilde edinilmesi oluyor. CND Okulları ana sınıfı programı beş yaşındaki çocukların gelişimine uygun olarak hazırlanmış olup, matematik eğitimi kapsamında çocuklara herhangi bir işlem ya da kavram bilgisi öğretimi amaçlamıyor. Bu dersteki esas öncelik; ders dahilinde öğrencinin kazanacağı yeteneklere bağlı olarak, bu yeteneklerini gündelik hayatlarında nasıl işlevsel ve faydalı hale getirebileceklerinin idrakını oluşturmak oluyor. Diğer bir deyişle, öğrencilere matematiğin evrensel bir dil olarak, çevresindeki bütün dünyayı anlamak için bir araç olarak kullanabileceğini farketmesi sağlanıyor” dedi.

Caribou Matematik Yarışması ile hem bireysel, hem de bütün seviyede yetenekleri düzenli aralıklarla ölçüyor. Türkiye’den katılan öğrencilerin aldıkları düşük notlarla gündeme gelen yeni nesil problem çözme becerilerini geliştirme amacı güden sorular, Caribou Matematik Yarışması’nın temel konseptini oluşturuyor. Yılda 6 kez ve sadece online olarak düzenlenen sınavda 2. Sınıf seviyesinden 12. Sınıfa kadar öğrenciler değerlendiriliyor.