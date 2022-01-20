Matematik yarışmasında uluslararası başarı

Caribou Uluslararası Matematik Yarışması’nda 8 Türk öğrenci kendi sınıf kategorilerinde dünya birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Caribou Matematik yarışmasında Bil net Okulları 6. sınıf öğrencileri Ayaz Akgül ve Yağmur Dinler, tüm soruları doğru yanıtlayarak 10 bin 979 kişi içinde dünya birincisi olurken, 1. sınıf öğrencilerinden Pelin Ekici, Dora Yılmaz, Tuna Sönmez, Deniz Yalçın, Gökçe Külünk ve Hira Nur Kılıç da bin 570 öğrenci arasından dünya birincisi olarak adlarını başarı listesine yazdırdı.

Türkiye Matematik Yarışması 2021 sonuçlarına göre de 8. sınıf kategorisinde Onur Tuncer 1., 5. sınıf kategorisinde İpek Soysal ve Yağmur Dinler 2.’lik madalyası aldılar. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve okullarından matematikçilerin iş birliğinde organize edilen ve Matematik müfredatına dayalı bir matematiksel bilgi yarışması olan “Türkiye Matematik Yarışması” 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı final sınavı, geçtiğimiz Aralık ayında yapıldı.

Öğrencilerin matematiği severek yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan organizasyon, internet ortamında, dünya çapında yarışma düzenleniyor. Yılda 6 kez 12 kategoride gerçekleştirilen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye’den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçiyor.