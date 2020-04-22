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Matematik Yarışmasında Dünya Birincisi Oldu

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İZMİR 50. YIL KAMPÜSÜNDE EĞİTİM GÖREN LİSE ÖĞRENCİSİ URAL DAĞISTAN, ULUSLARARASI CARİBOU MATEMATİK YARIŞMASINDA DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU.

Matematik Yarışmasında Dünya Birincisi Oldu

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İZMİR 50. YIL KAMPÜSÜNDE EĞİTİM GÖREN LİSE ÖĞRENCİSİ URAL DAĞISTAN, ULUSLARARASI CARİBOU MATEMATİK YARIŞMASINDA DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU.

22 Nisan 2020 Çarşamba 09:20
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Matematik Yarışmasında Dünya Birincisi Oldu

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü’nde eğitim gören lise öğrencisi Ural Dağıstan, Uluslararası Caribou Matematik Yarışmasında dünya birincisi oldu. Başarısıyla ailesini ve okulunu sevince boğan Ural Dağıstan, “Elde ettiğim bu başarıyla 23 Nisan, benim için çifte bayram oldu” diye konuştu.

Çiçekliköy’deki Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsünde eğitim gören, aynı zamanda Matematik Olimpiyat Takımı’nda olan 9. sınıf öğrencisi Ural Dağıstan, Kanada’da faaliyet yürüten Fields Matematik Bilimleri Araştırma Enstitüsü (The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences) ve Kanada Matematik Derneği (The Canadian Mathematical Society) tarafından desteklenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’na katıldı. Yılda bir kez gerçekleştirilen katılımcı öğrencilerin İngilizce, Fransızca, Farsça dillerinden birini seçtiği ve online olarak gerçekleştirilen yarışmada matematiğin sevdirilmesi ile matematik problemlerinin çözülmesinde keyif alınması amaçlandı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok öğrencinin katıldığı yarışmanın 5. etabında Ural Dağıstan, 9/10 kategorisinde dünya birincisi oldu.

Başarısıyla ailesini ve okulunu sevince boğan Ural Dağıstan, motivasyonunun arttığını dile getirerek, “Okulumun Matematik Olimpiyatı Takımı’ndayım. Matematik konusunda bugüne kadar sürdürdüğüm çalışmalarım ve okulumun desteğiyle bu başarıyı elde ettim. Bu başarı bundan sonraki çalışmalarımın motive kaynağı olacaktır. Elde ettiğim bu başarıyla ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı benim için çifte bayram oldu” diye konuştu.

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