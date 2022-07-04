Matematik ve İngilizce yaz okulu dergileri yayında

Matematik ve İngilizce öğretiminde eğlenceli ve günlük yaşamla ilişkili etkinlikler içeren yeni yaklaşımların kullanıldığı, yaz okulu programına uygun matematik ve İngilizce yaz okulu dergileri hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı matematik ve İngilizce yaz okulunda kullanılacak materyalleri hazırladı. Yaz okulu için taslak çerçeve programlarına uygun ve her bir grupta uygulanabilecek örnek materyaller, 4-8. sınıflar için Eğlenceli Matematik, liseliler için Matematik Yaz Okulu Dergisi, 4-8. sınıflara yönelik Summer Fun with English ve 9-10. sınıflar ve 11-12. sınıflara için iki ayrı English Summer School Book olmak üzere 5 dergide toplandı.

Matematik ve İngilizce yaz okulu eğitimi 4-12. sınıf seviyesindeki öğrencileri kapsayacak şekilde planlandı. Öğrencilere haftada 12 saat, 4 hafta boyunca toplam 48 saat eğitim verilecek.

Matematik yaz okulu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, matematik ve İngilizce öğretimi konusundaki yeni yaklaşımların kullanıldığı eğlenceli ve günlük yaşamla ilişkili etkinlikler içeren yaz okulu dergilerinin tüm öğrenci, öğretmen ve velilerin yararlanması için yardımcıkaynaklar.meb.gov.tr adresinde elektronik ortamda paylaşıldığını açıkladı.

Matematik yaz okulu dergilerinde öğrencilerin eğlenceli etkinliklerle yaparak, yaşayarak öğrenme süreçlerini kapsayan materyaller oluşturulduğunu vurgulayan Özer, “Dergideki tüm uygulamalar; öğrencilerin matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, verileri okuyarak analitik düşünmeye sevk etmek amacıyla başlattığımız ’Matematik Seferberliği’ çalışmalarını destekler nitelikte hazırlandı” dedi.

21 etkinliğe yer verilen materyallerdeki uygulamaların çerçevesi, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre geliştirilebilecek esneklikte tasarlandı. Öğretmenler, "Yaz Okulu Matematik Çerçeve Programı" ve materyallerle programı öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırma ve zenginleştirme imkanına sahip.

Liseliler için matematik yaz okulunda öğrencinin matematiği öğrenirken sorgulayacağı, derinlemesine düşüneceği ve günlük yaşantısında karşılaşacağı problemleri nasıl çözebileceğine yönelik ipuçlarını bulacağı bir sistem kurulduğunu belirten Özer, şu bilgileri verdi:

“Lise öğrencileri için yaz okulu matematik dersinde öğrencilerin akademik becerileri farklı temalarda desteklenecek. Bu temalar arasında sanat, matematik tarihi gibi disiplinler arası bir etkileşim planlandı. Bu programa göre hazırlanan matematik materyallerinde Matematiğe Yön Verenler, Paradokslar, Çizge Kuramı ve Königsberg’in Yedi Köprüsü, RSA Şifreleme, Pascal Üçgeninin Gizemli Dünyası, Su Ayak İzi ve bunların yanı sıra Harezmi’nin matematiği, geometri, çarpma işlemi, irrasyonel sayılar gibi farklı başlıklarda içerikler yer alıyor.”

İngilizce yaz okulu

Bu çerçevede 4-8. sınıfların İngilizce dersi için Summer Fun with English dergisi hazırlandı. 33 içeriğin yer aldığı dergide disiplinler arası yaklaşımla günlük konuşmayı güçlendiren, öğrenci merkezli ve iletişim odaklı ve oyunlaştırılmış materyaller bulunuyor.

İngilizce Yaz Okulu çerçeve programa uygun olarak 9 ve 10. sınıflar ile 10 ve 11. sınıflar için iki ayrı “English Summer School Book” hazırlandı. Bu kitaplarda öğrencilerin kazandığı bilgi ve becerileri kullanmalarını sağlayacak aktiviteler bulunuyor.

Kitaptaki etkinliklerin öğrencilerin hobilerini, ilgi alanlarını ve düşüncelerini İngilizce ifade etme gibi becerileri geliştirmek üzerine tasarlandığını dile getiren Bakan Özer, “Ayrıca öğrenciler etkinliklerle farklı ülkeler, kültürler, değerler ve yaşam tarzları hakkında fikir edinecek ve bu konuda konuşma becerilerini geliştirecek. Arkadaşlık, insan hakları, çevre sorunları ve çözümleri gibi çeşitli konularda da fikirlerini paylaşma fırsatı bulacak olan öğrenciler bulmacalar, oyunlar ve ilgi çekici metinlerle öğrendiklerini daha kalıcı hale getirecek” dedi.

Eğlendirirken öğretecek olan İngilizce yaz okulu etkinlikleri arasında dil becerilerini bütüncül olarak geliştirmeyi amaçlayan “Okuyalım, Dinleyelim, Yazalım, Konuşalım, Üretelim, Cevaplayalım, Eşleştirelim” gibi çok sayıda aktivite yer alıyor. Ayrıca “Eğlenelim, Çözelim” gibi keyifli vakit geçirilmesini sağlayacak aktiviteler de bulunuyor.

Tüm etkinlikler öğrencilerin her seviyedeki gelişimleri gözetilerek hem öğretici hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak şekilde yapılandırıldığını söyleyen Özer, tüm öğrencilere eğlenceli ve başarılı bir yaz okulu dönemi diledi.