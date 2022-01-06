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Marmaris’te veliler depreme dayanıksız olduğunu düşündükleri okulun tahliyesini istedi

Muğla’nın Marmaris ilçesi Çıldır Mahallesi’nde bulunan Marmaris Ortaokulu’nda çocukları eğitim gören veliler, okulun depreme dayanıksız olduğunu iddia ederek, okulda eğitime ara verilmesini istedi.

Eğitim 06.01.2022, 20:09
Marmaris’te veliler depreme dayanıksız olduğunu düşündükleri okulun tahliyesini istedi

Muğla’nın Marmaris ilçesi Çıldır Mahallesi’nde bulunan Marmaris Ortaokulu’nda çocukları eğitim gören veliler, okulun depreme dayanıksız olduğunu iddia ederek, okulda eğitime ara verilmesini istedi.

Marmaris Ortaokulu’nda okuyan öğrencilerin velileri, okulun depreme dayanıksız olduğunu iddia ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gidip, okulun tahliye edilmesi veya hemen eğitime ara verilerek online eğitime geçilmesi için dilekçe verdi. Veliler, ardından İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un makamına giderek okul durumu hakkında bilgi verdi. Kaymakam Aksoy’dan konunun aciliyeti ile ilgilenmesi için söz alan veliler Kapalı Pazar yerinde bulunan Eğitim-Sen şubesine de giderek konuyu aktardı.

Marmaris Ortaokulu öğrenci velisi Damla Acar yaptığı açıklamada, "Oğlum 7. sınıfta Marmaris Ortaokulu öğrencisi. Çok fazla tedirginlikler ile okuldan gelmeye başladı. Yani en küçük kapı kapatmadan sıra çekme olaylarında sınıflarının sallandığını, koridorda öğrenciler koştururken sallandığını ve okul içerisinde değişik elektrik ve gaz kokularının da olduğunu belirtti. Biz de bunu diğer veli arkadaşlarımızla görüştüğümüz zaman aslında bütün öğrenciden aynı tedirginliği yaşadığını öğrendik. İşte merdivenlerden inerken merdivenlerin sallandığını zaten dışarıdan binadan fotoğraflar edindik. Diğer veli arkadaşlarımız fotoğraf çekmişler. Burada çatlaklar var ama bunların bir kısmı sıva döküntüsü, bir kısmı da kiriş, ilerde olan çatlaklar ve döküntüler. Bu gerçekten görülüyor fotoğraflarda da. Biz bundan dolayı yetkili yerlere mercilere başvuru yaptık. Kaymakam Bey ile görüşmemiz oldu gerçekten çok ciddi ve ötelenmemesi gereken bir durum olduğunu söyleyerek en kısa zamanda çözüm bulabileceğini yani bize yardımcı olabileceğini söyledi" dedi.

Bir başka öğrenci velisi Sevtap Özoğlu ise "Marmaris Ortaokulu 8. sınıfta okuyor oğlum. Biz bugün arkadaşlarla yani daha doğrusu çocuklarımızın bize bildirdikleri olaylardan sonra milli eğitime gitme kararı aldık. Birbirimize telefon açtık, mesajlaştık. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa hanıma gittik. Sibel hanım 2 yıl önce bir karar alındığını söyledi. Bu yıkım kararı değil de oraya yeniden bir yapılandırma olduğunu onun için online sisteme geçemeyeceğini söyledi. Yani elinden gelen bu olduğunu söyledi. Biz de bunu acele etmemiz gerektiğini söyledik. Sonra arkadaşlarla birlikte tekrar Kaymakama gittik. Kaymakamımız bizimle çok ilgilendi. Olumlu baktı. Biz de bir an önce iki haftalık bir süreç içerisinde online olsun, iki hafta sonra da tekrar zaten tatil olacağı için 4 haftalık bir süre içerisinde bu sistemin oluşturulmasını istiyoruz. Durum çok tehlikeli. Yani ne yapabiliriz bilmiyoruz ki, elimizden geleni biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten çocuklarımız ve kendimiz çok korkuyoruz .Ben de bugün okula gittim ve bir çocuğa bir zıplar mısın dedim, çocuk zıpladı ve okul sallanıyor. Sonra tozlar dökülüyor aşağıdan yukarıya. Yani bir bir acayip koku var. Ben gittim direk olarak pervazları kokladım acayip bir kokular geliyor ‘’ şeklinde konuştu.

Konu ile ilgili tedirginliklerini her alana duyurmaya çalışan velilerin ulaştığı başka bir isim olan Marmaris Veli-Der Şube Başkanı Özgür Çağlı "Velilerimizin bugün bize ulaşması sonucunda bu olaya yakından dahil olduk. Kendileriyle görüştük, sorunları dinledik. Biz sezon öncesi eğitim sezonu öncesinde bu konuyla ilgili gerekli raporları da bildirdik. Marmaris’te eğitime elverişli olmayan, depreme dayanıksız üç tane okulun olduğunu, bu konunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini aslında ilgili kurumlara bildirdik" açıklamasında bulundu.

Veliler ve eğitimciler ile görüşmeler yapan Eğitim-Sen Marmaris İlçe Başkanı Altan Kumbasar da "Öğretmenlerimizden ve velilerden gelen bilgi doğrultusunda burada bir araya geldik. Öğretmen arkadaşlarımızın son zamanlarda öğrencilerin hareketleri çok olduğu zaman titrediğini ve bazı çatlakların, sıva da büyük çatlakların, taşıyıcılar da büyük çatlakların oluştuğunu söylediler. Velilerle öğretmen arkadaşlarımız aynı şeyi söyleyince biz de bir araya gelip bu konuyu değerlendirmek istedik. Biz bu okulun depreme dayanıksız olduğunu 2 sene önce duyduk. Biz bu konuda sene başı buna yer verdik. Bu okulun bir an önce bunların dikkate alınıp çözüme ulaştırılması konusunda üç tane okulumuzun bu durumda olduğunu belirttik. Depreme dayanıklı olmadığı için güçlendirme çalışması yapılacağını söylediler bize yetkililer ve önceki Milli Eğitim Müdürümüz fakat bu güçlendirme çalışması 2 senedir yapılmadı. Ancak son gelen bilgiler okulun hareketli olduğu konusunda duyumlar var. Bu bizi telaşlandırdı. Hem öğrencilerimiz için hem de öğretmen arkadaşlarımızın durumu için bir an önce yetkilileri harekete geçirmek. Konunun duyarlılığını arttırıp çözüme ulaşması konusunda kamuoyunu bilgilendirmek istedik" şeklinde konuşarak konu çözülene kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Konu ile ilgili iletişime geçtiğimiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa velilere gereken bilgilendirmelerde bulunduğunu, depreme dayanıksız okul binalarının yıkımı için derecelendirmeler olduğunu mevzu bahis okulun ikinci derece de bulunduğunun sağlamlaştırma çalışmaları için harekete geçildiğini belirtti. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy veliler ile görüştükten sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa ile görüşerek tekrar bir inceleme yapılmasını, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda ders yapmaları açısından ne gerekiyorsa uygulamaya geçilmesi talimatı verdiği belirtildi. Marmaris Ortaokulu için yeniden bir inceleme heyeti gelerek depreme dayanıksız olup olmadığı ve sağlamlık raporu edinilecek.

(GK-OD-

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