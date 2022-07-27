Marmara Bilge Okulları ile Türk Eğitim Derneği kurumsal eğitim danışmanlığı için bir araya geldi

Marmara Bilge Okulları ile Türk Eğitim Derneği kurumsal eğitim danışmanlığı çatısı altında bir araya geldi. İki kurum, kurumsal eğitim danışmanlığının nasıl uygulanacağı, bu hizmetin öğrencilere kazandıracaklarına dair konuları masaya yatırdı.

Özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla geliştirilen Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık (TED AD) sistemi çerçevesinde Kurumsal Eğitim Danışmanlığı verilmek üzere Kocaeli-Darıca’nın nitelikli eğitim kurumlarından Marmara Bilge Okulları ile Türk Eğitim Derneği bir araya geldi. Gençliğin nitelikli eğitimini önceliğine alan iki kurum; heves, azim ve deneyimleri ile Darıca’da dünya standartlarında bir eğitim için çalışacak. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve Marmara Bilge Okulları Kurucusu İsmail Kurt’un katılımıyla düzenlenen toplantıda kurumsal eğitim danışmanlığının nasıl uygulanacağı, bu hizmetin öğrencilere kazandıracaklarına dair detaylar masaya yatırıldı.

“Biz birinci aşamada bir danışmanlık veriyoruz”

Konu hakkında konuşan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Türk Eğitim Derneği’nin kendi standartlarına uygun ve sıfırdan başlayarak oluşturduğu süreçlerin sonucunda kendi ismini verdiği okulları var. TED Van Koleji, TED Çorum Koleji, TED İstanbul gibi birçok okulu görebilirsiniz. Fakat bir de mevcut okul olup bunun akademik, sosyal ve yapısal dönüşümünü sağlayabileceğiniz, danışmanlık vereceğiniz ve akreditasyon sürecine sokacağımız okullarımız var. Biz mevcut okulumuzda ve buradaki okulumuzda da gerekli incelemeleri yaptık. Bütün eğitim kadrosundan, sosyal, kültürel ve sportif süreçlerini tespit ettik. Fiziki şartlarına baktık. Çok ciddi bir inceleme sonucunda biz bu okula birinci aşamada bir danışmanlık veriyoruz. Danışmanlıktan kastımız şu, eğitim yönetimini destekleyeceğiz. Süreçleri yöneteceğiz ve yönlendireceğiz. Yani öğretmen seçim süreçleri, akademi programlarının geliştirilmesi, öğrencilerin bundan sonraki süreçlerdeki sınavından tutun sportif ve kültürel gelişim süreçlerinin tanımlanması gibi bizim 38 başlıktaki süreçlerimizi uygulayacağız“ dedi.

Marmara Bilge Okulları Kurucusu İsmail Kurt ise, “Bilge okulları, bugün dünyanın evrildiği noktada, bilimin ve teknolojinin ekonomi noktasındaki kurumsal büyük okullarla, kurulumuzu daha geliştirmek daha çok öğrencilerimize fırsat eşitliği sağlayarak onların geleceğini ve iyi bir insan, dünyada yarışabilen fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek. Bu amaçla bugün buradayız” diye konuştu.