Mardin’de öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci

Korona virüs risk haritasında düşük riskli iller arasında bulunan Mardin’de yüz yüze eğitim başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile yeni kontrollü normalleşme süreci de başladı. Bu kapsamda Mardin’de yüz yüze eğitim başladı. Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde velileriyle birlikte okulun yolunu tutan öğrencilerin sevinçleri yüzlerine yansıdı.

Okuluna kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden İbrahim Halil Karaosmanoğlu, "Aylar sonra okuluma kavuştum. Çok mutluyum" dedi.

Veliler ise Sevinçli olduklarını belirterek, "İnşallah bu korona biter artık çocuklarımız sağlıklı bir şekilde okula giderler. Biz de bunu Allah’tan temenni ediyoruz. Aylardır biz okulların açılmasını bekliyorduk. Çok sevinçliyiz. İnşallah artık bu korona muhabbeti biter ve artık çocuklarımız sağlıklı bir şekilde okula giderler" diye konuştu.

Okuluna kavuşan 23 Nisan İlkokulu Öğrencisi Hena Toğan ise "Çok mutluyum. Arkadaşlarımı göreceğim, öğretmenimi de göreceğim" şeklinde konuştu.