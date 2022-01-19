Mardin’de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Mardin Valiliği, kar yağışı ve buzlanmanın meydana gelmesi nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle 19.01.2022 tarihinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.