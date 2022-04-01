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Mardin’de güvenlik korucularına ‘hizmet içi eğitim’ semineri verildi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Mardin ve ilçelerinde görevli güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri programı düzenlendi.

Eğitim 01.04.2022, 11:39
Mardin’de güvenlik korucularına ‘hizmet içi eğitim’ semineri verildi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Mardin ve ilçelerinde görevli güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri programı düzenlendi.

Bir otelin konferans Salonunda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanlığı tarafından güvenlik korucularına yönelik vatan ve millet sevgisi, halkla ilişkileri güçlendirmek ve aile ilişkilerini geliştirmek gibi konuların yer aldığı Hizmet İçi Eğitim programı gerçekleştirildi. Programa, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Mardin Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Türkiye Güvenlik Korucuları Federasyon Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Derneği Başkanı Sayın Hatice Kandemir ve 450 dolayında güvenlik korucusu katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, İller İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan güvenlik koruculuğu isimli kısa tanıtım filminin gösterimi ile devam etti.

Programda konuşan Karaman, bölücü terör örgütünün 1984 yılından itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan illerde silahlı terör eylemlerini arttırması ve bölge halkına yönelik katliamlara girişmesi üzerine güvenlik güçleri ile birlikte ulaşılması zor köy ve mecralarda icra edilen görevlerde, PKK terör örgütüne karşı vatandaşların can ve güvenliğini sağlanması maksadı ile 442 sayılı koy kanunu çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nın uhdesinde, güvenlik koruculuğu sisteminin kurulduğunu belirtti.

Korucular Daire Başkanlığı olarak cumhurbaşkanının biraz setinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla kuruldukları 2016 yılından itibaren bugüne kadar korucuların temel meseleleri ile yakından ilgilendiklerini belirten Karaman, “Güvenlik korucularımızın görevleri esnasında karşılaştıkları zorluklarla mücadele edebilmeleri için her türlü desteği sağlamaya özen göstermekteyiz. Bu vesile ile desteklerini bizlerden esirgemeyen, her zaman sizlerin ve bizlerin yanında olan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya huzurunuzda şükranlarımı sunmak isterim. Bugüne kadar terörle mücadelede şehit düşen güvenlik korucularımızı rahmetle anarken, gazi olan korucularımıza sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

Programın devamında eğitim seminerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Doç. Dr. Muhammed Enes Kala verirken, terör örgütü faaliyetleri hakkındaki sonumu da İçişleri Bakanlığı Korucular Şubesinden Emre Baran yaptı.

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