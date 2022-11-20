Mardin’de adaylar ALES’e yetişebilmek için ter döktü

Mardin’de Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) yetişebilmek için bazı adaylar zamanla yarıştı.

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde ALES’e girecek olan bazı adaylar, sınava yetişebilmek için koşarak üniversite binasına geldi. Giriş kapısı önünde kuyruk oluşurken, adaylar gerekli kontroller yapılarak salonlara alındı.