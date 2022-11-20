Mardin’de adaylar ALES sınavına yetişebilmek için ter döktü

Mardin’de adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) yetişebilmek için koştu.

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde ALES sınavına girecek olan adaylar zamanla yarıştı. Giriş kapısı önünde kuyruklar oluştu. Kapıların kapanması için dakikalar da tükenince bazı adaylar sınava yetişebilmek için koştular.

(MK-RK-Y)