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Manisa’nın genç muhafızları ve Bilalleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğrenimi Genel Müdürlüğü ’Genç Muhafızlar’ Hafızlık Yarışması ve ’Genç Bilaller’ Ezan Okuma Yarışması İmam Hatip Ortaokulları Manisa İl Finali gerçekleştirildi. Yarışmada Hafızlık dalında birinciliği Akhisar Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulundan Muhammet Bedirhan Dereli kazanırken Ezan Okuma Yarışmasında ise birinciliği Soma İmam Hatip Ortaokulundan Furkan Yılmaz kazandı.

Eğitim 06.01.2022, 14:42
Manisa’nın genç muhafızları ve Bilalleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğrenimi Genel Müdürlüğü ’Genç Muhafızlar’ Hafızlık Yarışması ve ’Genç Bilaller’ Ezan Okuma Yarışması İmam Hatip Ortaokulları Manisa İl Finali gerçekleştirildi. Yarışmada Hafızlık dalında birinciliği Akhisar Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulundan Muhammet Bedirhan Dereli kazanırken Ezan Okuma Yarışmasında ise birinciliği Soma İmam Hatip Ortaokulundan Furkan Yılmaz kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğrenimi Genel Müdürlüğü ’Genç Muhafızlar’ Hafızlık Yarışması ve ’Genç Bilaller’ Ezan Okuma Yarışması İmam Hatip Ortaokulları Manisa İl Finali Yunusemre Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulunun koordinatörlüğünde Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yarışmanın finaline, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Küçükçakır, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Yunusemre Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Efe, “Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasına hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler sizler hepiniz bizim gönlümüzün birincisisiniz. Hepiniz okullarınızda birinci olarak buraya geldiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler Kur’an’ın muhafızlarısınız, sizler genç Bilallersiniz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Küçükçakır ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce geleneksel olarak düzenlenen mesleki yarışmalarımız bugün yapılan final ile bitiriyoruz. Okullarımızda yaklaşık 900 öğrencimiz okul müsabakalarına medeni cesaret göstererek yarışmaya katıldılar. Buradaki öğrencilerimiz birinci olarak il finaline katılmaya hak kazandılar. İl finallerinde 6 kategoride lise, 8 kategoride de ortaokullar olmak üzere toplam 14 kategoride il finalleri yapıldı. Bugünkü son finalimiz. Burada dereceye girecek öğrencilerimize Mart ayında yapılacak olan bölge finallerinde üstün başarılar diliyorum. Bu yarışmalar bize gösteriyor ki imam hatipliler gümbür gümbür geliyor. Ezanlarını icra edecek öğrencilerimiz geleceğin müezzinleri olarak daha ortaokul çağında ne kadar mahir olduklarını gösterecekler. Aynı zamanda genç muhafızlarımız bu genç yaşlarında Kur’an-ı Kerimi hıfz ederek zaten maharetlerini ortaya koymuşlardır. Bu öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen tüm hocalarımıza ve değerli velilerimize şükranlarımı arz ediyorum.”

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır’ın da kısa bir konuşma yaptığı yarışma Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Başkanlığını İl Müftü Yardımcısı Ömer Kayhan’ın yaptığı ve Meslek Dersleri Öğretmeni Hüseyin Yanar, İl Vaizi Ali Gürkan, İl Vaizi Osman Dilek ile İl Müftü Yardımcısı Sıddık Durmuş’un üyesi olduğu jüri, Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında; Akhisar Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulundan Furkan Durak, Saruhanlı İmam Hatip Ortaokulundan Cemal Aydemir, Şehzadeler Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulundan Buğra Çerçi, Yunusemre Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulundan Emin Ünal, Kırkağaç İsmail Hakkı Gelenbevi İmam Hatip Ortaokulundan Halit Tosun, Soma Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulundan Mustafa Karahan, Yunusemre Abdülhamid Han İmam Hatip Ortaokulundan Berat Bozkaya, Akhisar Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulundan Tahir Özyaka, Soma İmam Hatip Ortaokulundan Furkan Yılmaz’ı, Hafızlık Yarışmasında ise Yunusemre Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulundan Muharrem Enes Ayyıldız, Salihli Yiğitbaş İmam Hatip Ortaokulundan Alperen Aydın, Turgutlu İmam Hatip Ortaokulundan Kerem Akbulut, Alaşehir Şehit Alper Zor İmam Hatip Ortaokulundan Sefa Dalkılınç, Akhisar Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulundan Muhammet Bedirhan Dereli’yi dinleyerek değerlendirmelerini yaptı. Yapılan değerlendirme sonunda ’Genç Muhafızlar’ Hafızlık Yarışması Manisa İl Birincisi Akhisar Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulundan Muhammet Bedirhan Dereli olurken, ’Genç Bilaller’ Ezan Okuma Yarışmasının birincisi ise Soma İmam Hatip Ortaokulundan Furkan Yılmaz oldu.

Hafızlık yarışmasında Alaşehir Şehit Alper Zor İmam Hatip Ortaokulundan Sefa Dalkılınç ikinci, Yunusemre Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulundan Muharrem Enes Ayyıldız üçüncü olurken, Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında Yunusemre Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulundan Emin Ünal ikinci, Akhisar Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulundan Furkan Durak üçüncü oldu.

Yarışmada birinci olan isimler Mart ayında gerçekleştirilecek olan bölge finallerinde Manisa’yı temsil edecek.

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