Manisa öncülük yaptı 81 ilden bilim elçisi seçilecek

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve STEM Eğitimcileri Derneği yürütücülüğünde hazırlanan, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün paydaş kurum olarak yer aldığı, ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenerek hayata geçen ’STREAM It Up!’ projesinin lansmanı yapıldı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen lansman öncesi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç arasında iş birliği protokolü imzalandı.

"81 ilden birer bilim elçisi seçeceğiz"

Projenin sunumunu gerçekleştiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğr. Gör. ve projenin yürütücüsü Mehmet Nuri Öğüt, "STREAM It Up yaklaşımı hızla küreselleşen dünyamızda bilimsel gelişmelerin içinde olan çok kültürlülük ve çok dillilik kavramlarına adapte olabilen ve bu süreci başarıyla yönetebilen nesli hayal ederek bu projeyi geliştirdik. 81 ilimizden birer bilim elçisi seçeceğiz projemiz kapsamında. Şuan başvurular devam ediyor Başvurular 3 gün sonra sona erecek. Birinci aşamada seçtiğimiz 81 öğrenciye yabancı dil eğitimi vereceğiz. Online bir haftalık bir yabancı dil eğitimimiz olacak. Yabancı dil eğitimi STEAM ve yapay zeka terminolojisi üzerine gerçekleştirilecek. İkinci aşamamızda teorik bir STEAM ve yapay zeka eğitimimiz olacak. Bu da yaklaşık bir hafta sürecek. Üçüncü aşamamızda yerli ve yabancı STEAM ve yapay zeka üzerine çalışan bilim insanlarımızla öğrencilerimizi buluşturacağız. Bu aşamamızda online olarak gerçekleştirilecek. Dördüncü aşamamızda bu 81 öğrencimizi 2 haftalık bir süreçte Manisa’mızda Celal Bayar Üniversitemiz öncülüğünde ağırlayacağız. Bu süreçte uygulamalı olarak STEAM ve yapay zeka eğitimi alacak. Beşinci aşamamızda öğrencilerimize Bilim Şenliği düzenleyeceğiz. Öğrencilerimize günlük hayat problemleri sunup bu problemlere geliştirdikleri projeleri sergileyebilecekleri bir bilim şenliği düzenleyeceğiz. Son aşamamızda da online bir kongre düzenleyeceğiz ve bu kongreye 81 öğrencimiz ile STEAM ve yapay zeka üzerine çalışan öğrencilerimiz katılabilecek" dedi.

"Projeyle gurur duyuyoruz"

Türkçenin biraz zor bir dil olmasına rağmen daha iyi konuşabilmek için çalışmalarına devam ettiğin kaydeden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Roger F. Cohen ise, "ABD Büyükelçiliği kamu diplomasi bölümünde görevli arkadaşlarım ve ben, STREAM It Up projesi ile gurur duyuyoruz. Bilim, teknoloji, sanat, matematik ve İngilizce eğitimini desteklemek ABD Büyükelçiliğinin en büyük önceliği. Bu proje ülke çapında öğrencilerin birbirlerini karşılıklı anlamasını sağladığı gibi iki büyük ülke olan ABD ve Türkiye’nin de birbirlerini karşılıklı anlamasını sağlıyor" diye konuştu.

"Hedefimizi fazlasıyla aştık"

Teknolojiye ayak uydurulması ve bu tip çalışmaların desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de, "BİLSEM’lerde örneğin bizim fikir ve sınai mülkiyet çerçevesinde tescil durumları söz konusuydu. Çocuklarımızın öğretmenleriyle yaptıkları projeler çerçevesinde bazı harika işler ortaya koydular. bunların patent enstitüsüne sunulması ve oradan tescil alması noktasında bunu iftiharla ifade ediyorum. Bakanlığımızın 2021 yılı için koymuş olduğu tescil sayısı hedefi 750 idi. Bu hedefi an itibariyle sadece BİLSEM’lerdeki Bilim ve Sanat Merkezlerindeki öğrenci ve öğretmenlerimizin çabasıyla bin 200’ü aştık. Sadece BİLSEM’ler bin 200 tescil sayısını aştı. Dolayısıyla hedeflerimizi çok çok aşan bir durum söz konusu. Çok şeyler yapıyoruz ama daha yapacak çok işlerimiz var. Hayatın akışı içinde her an kendimizi yenilememiz ve yeni güzelliklere fırsat aramamız gerektiğini ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

"Farklılıklarımızı zenginliğe dönüştüreceğiz"

Sözlerine eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın ’Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar’ sözüyle başlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Şu an lansmanını yaptığımız bu proje, çocuklarımızın bilim, teknoloji ve yapay zeka alanında gelişimleriyle beraber akademik dil olan ve uluslararası platformda iletişim dili olarak adlandırdığımız İngilizceyle beraber takviye edecek. Benden önce ifade edildiği gibi 81 ilin kültürleri arasında farklılıklarımızı zenginliğe döndürerek bunu bir avantaj haline getirip ortak bir gaye, ortak bir amaç ve bir hedef doğrultusunda bir araya gelebilmek ve onlarla beraber bir şeyler yapabilmek. İnsan ortak paydasında hepimizin saygıya, sevgiye ve değer verilmeye layık olduğunda gösterebilmek adına çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Eğitim en güzel alan. Bildiğimiz aktarabilmek, insanlara dokunabilmek ve yüreklerde bir dokunuş oluşturabilmek, farkındalık oluşturabilmek insanlığa yapılan en güzel hizmettir. Halka yapılan hizmet Hakka yapılan hizmettir ve bu noktada çocuklarımızın bunları hak ettiğine inanıyorum." dedi.

"Yeni nesli geleceğe hazırlamalıyız"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise şunları söyledi: "Dünya yerinde durmuyor. Dünya devamlı gelişiyor. Dolayısıyla bizim de yerimizde durmamamız, devamlı gelişmemiz gerekiyor. Gelişmenin de ana lokomotifi ekonomi, sanayi. Üretim ilişkileri zaman içinde değişiyor, üretim şekli değişiyor. Bizler de yeni nesli buna göre yetiştirmek zorundayız ki bu yarışta biz de yer alabilelim. Yeni şeyler üretmek zorundayız. Bunun içinde artık hayaller öncelikle önde olmak zorunda. Ben inanıyorum, bu takımla, bu ekiple bu proje mutlaka başarıya ulaşacaktır. Tıpkı son günlerde yapılan başka güzel örneklerde olduğu gibi bu projede ülkemizin bundan sonra yeni nesillerimizin yetiştirilmesinde önemli bir mihenk taşı oluşturacaktır ve üniversitemiz ve kadrosu d abu projenin onurunu, gururunu daima yaşayacaktır."

Yapılan konuşmaların ardından lansman toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

Lise düzeyindeki tüm öğrenciler katılabilecek

“STREAM It Up!” projesi, 81 ilden STEAM’e ilgi duyan ve İngilizce dil becerilerinde kendine güvenen lise düzeyinde tüm öğrencilerin başvuruda bulunabileceği ABD Büyükelçiliği tarafından finanse edilen kapsamlı bir proje. Yürütücülüğünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğr. Gör. Mehmet Nuri Öğüt’ün üstlendiği projede 6 bilim kurulu üyesi, 6 uzman, 6 araştırmacı ve 19 eğitmen yer alıyor. Projenin amacı ise, "Gençlerin STEAM ve Yapay Zekâ becerilerini çağın bilim dili olan İngilizce ile bütünleşik bir şekilde geliştirmek ve farklı disiplinleri etkin bir şekilde birleştirip çözüm üretebilmelerini sağlamak, eş zamanlı olarak; liderlik, temsil ve takım çalışması gibi 21. yüzyıl becerilerinde yeterli olmalarına yardımcı olmak’ olarak açıklandı.