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Manisa CBÜ’de Rektör Ataç 2021 yılını değerlendirdi, yeni projeleri anlattı

MANİSA (İHA) – Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, 2021 yılını değerlendirdi, yeni projeleri anlattı.

Eğitim 09.02.2022, 15:39
Manisa CBÜ’de Rektör Ataç 2021 yılını değerlendirdi, yeni projeleri anlattı

MANİSA (İHA) – Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, 2021 yılını değerlendirdi, yeni projeleri anlattı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesindeki Rektörlük Dumanlıdağ Restoran’da basın mensuplarıyla buluşan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, hem 2021 yılını değerlendirdi hem de 2022 yılında yapacakları proje ve akademik çalışmaları paylaştı. Basın toplantısına rektör yardımcıları ve akademisyenler de katıldı. Sözlerine 2021 yılında hayata geçirdikleri proje ve etkinlikleri anlatarak başlayan Rektör Ataç, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Derslik ve Merkezi Birimler ile 4 fakültenin yer aldığı binanın temelini attıklarını, MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesinin yeni binası ile MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi yeni poliklinik binalarının açılışını yaptıklarını hatırlatarak, PostCovid Polikliniği ile TPN (Total Parenteral Nütrisyon) Ünitelerini hizmete aldıklarını söyledi. Elektrikli otobüsler ile ulaşım probleminin de ortadan kalktığının altını çizen Rektör Ataç, yıl boyunca; öğrenci merkezli eğitim seminerleri, çalıştaylar, kongreler, forumlar, savunma sanayi ile iş birlikleri, iş dünyası ile protokoller, konser ve kültür turizmi gibi etkinlikleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Gençlere seslendi

2021 yılında en büyük başarılarından birini TEKNOFEST’te aldıklarını belirten Rektör Ataç, “En büyük başarılarımızdan biri, öğrencilerimizin TEKNOFEST’2021’de İHA kategorisinde aldığı birincilik ödülü. TEKNOFEST’2021 tarihinin en hafif, en uzun süre havada kalan ve en hızlı uçan aracını Teknoloji Fakültesi öğrencilerimiz 2 yıllık bir çalışmayla, tamamını kendileri yaparak ortaya çıkardılar. Bu emeklerinin karşılığını da Cumhurbaşkanımızdan İstanbul’daki törende ödül alarak taçlandırdılar. Şu an Turgutlu Teknoloji Fakültesi’nde birinci sınıftan itibaren üst sınıfların mentörlüğünde kulüpler oluşturuldu. Üniversite Vakfı ile de temaslarımız sürüyor. Yarın Vakıf Yönetim Kurulunu da gerçekleştireceğiz. Göreve gelecek yeni başkanımız da TEKNOFEST’e müracaat edecek çocuklarımıza bir destek açıklamasıyla motivasyonunu daha arttıracaktır diye ümit ediyoruz. Bizim çocuklarımız her şeyi yapabilecek kabiliyete sahip. Tek beklentileri onlara güvenmemiz. Tek beklentileri onların hayallerini gerçekleştirebilecekleri alanları oluşturmamız. ‘Başımıza icat çıkarmayın’ cümlesinden biz çok şükür evrildik. ‘Başımıza icat çıkarın’, bu icadı çıkarırken de biz size destek olacağız. Temel noktada baktığımızda katma değeri yüksek ürünlerin yapılması, ürüne bilgi gücünün katılması, parça maliyetinin üzerine ona kazanım ve katma değer katarak, ekonomiye katkı sağlamalıyız. İnşallah geleceğin daha güzel cihazlarını, belki insan taşıyan cihazlarını da bizim çocuklarımızın tasarlamasını ümit ediyor ve bekliyoruz” dedi.

“Bugüne kadar yaptığımız test sayısı 800 binin üzerinde”

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi hakkında bilgi veren Rektör Ataç, “Çok eleştiri ve çok takdir aldığımız, bazılarımızın üzüldüğü bazılarımızın ise ‘Allah razı olsun’ dediği ve halka temas ettiğimiz en büyük alanımız olan hastanemiz ile ilgili Allah’a çok şükür hedeflerimizin yüzde 25’ini henüz gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir başarı grafiği yakaladığımızı görüyorum. Sadece ben değil, eksikliklerimiz ile beraber birçok Manisalı da buna şahit. Hasta sayısını 2 bin 900’lerden 6 binlere kadar ulaşıyor olması, toplam yapılan ciromuzun 23 milyona kadar çıkmış olması ve en güzel şey de güvenliğinden hekimlerimize kadar gülen bir personelimizin olmasıdır” diye konuştu.

“İstifa edip ayrılan, görevini bırakan bir hekim kitlemiz yok”

Hastanede hekim konusunda kayıplar yaşamadıklarını da ifade eden Rektör Ataç, konuşmasına şöyle devam etti: ”Allah’a çok şükür bu bölgede kayıp yaşamıyoruz. Yani istifa edip ayrılan, görevini bırakan bir hekim kitlemiz yok. Hepsi canla başla çalışıyor. Covid-19 sürecinde Türkiye salgınla ilk tanıştığı andan itibaren 2 hafta içerisinde burada PCR testlerini gerçekleştirerek, Manisa’mızın sağlığına da çok büyük hizmet verdik. Bugüne kadar yaptığımız test sayısı 800 binin üzerinde. Artık bu PCR kitlerini biz kendimiz üretebilir miyiz diye bir çalışmamız oldu. Dışa bağımlılığı azaltmak için çalışıyoruz. Belki 2022 yılında bunu da hayata geçirebilirsek hastanemize de destek olacağız”

“Yarım kalan Onkoloji Hastanesini 2022 yılı ortalarında hizmete sunacağız”

2022 yılında hayata geçirecekleri bazı proje ve hizmetlerde de söz eden Rektör Ataç, “2021 yılında temelini attığımız, normalde 2 fakülte binası olarak bize tahsis edilen ama bizim çabalarımızla 4’e çıkarılan binayı, Allah nasip ederse 2022’nin sonunda, olmazsa 2023’ün başında 4 fakültesiyle kampüsümüze kazandırmış olacağız. Manisalı merhum bir hayırseverimiz tarafından inşaatına başlanan, akabinde yarım kalan Onkoloji Hastanemizi de 2022 yılının ortalarında, belki Temmuz ayında halkımızın hizmetine sunacağız. Biz; basınıyla, öğrencisiyle, hocasıyla, iş insanlarıyla, tarımıyla, tütün yetiştiren teyzemle bütünleşik bir üniversite istiyoruz. Üniversiteden istifade edilsin, üniversiteden yararlanılsın. Buradaki insan kaynağı, bu ülkenin kaynağı. Hepimizin yetiştirdiği bir kaynak. Manisa bu kaynaktan istifade etmeyi hak ediyor” dedi.

“2021 yılını borçsuz kapattık”

Bir gazetecinin hastanenin borcu olup olmadığıyla ilgili sorusunu da yanıtlayan Ataç, “2021 yılını borçsuz kapattık. Şu an vadesi gelmiş hiçbir borcumuz yok. Firmalarla herhangi bir sorunumuz da yok. Şu an tedarik zincirimizde de bir sorun yaşamıyoruz. Allah’a çok şükür, cari açık olarak aldığımız kısmı da kapattık” ifadelerini kullandı.

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