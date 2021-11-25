Mamak protokolü öğretmenlerle bir araya geldi

Mamak Belediyesi ilçe genelindeki öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile özel bir program düzenledi.

Mamak Belediyesi ilçe genelindeki öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile özel bir program düzenledi. Lavanta Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen ve çok sayıda öğretmen katıldı. Etkinlikte, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasındaki en büyük görevin öğretmenlerde olduğuna dikkat çeken Mamak Kaymakam’ı Ali Sırmalı, “Büyük bir özveri ile çalışan öğretmenlerimiz geleceğimizi emanet ettiğimiz gençleri yetiştiren, verdikleri eğitimle topluma şekil veren yüce bir görevin fedakâr temsilcileridir. Öğretmenlik maddi bir karşılık ile ölçülemeyecek kadar saygın bir meslektir. Değerli öğretmenlerimiz bu duygu ve düşüncelerle öncelikle, Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan ve demokrasi uğruna şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve şükran ile anıyorum. Siz yalnızca 24 Kasımlarda değil, her zaman değerlisiniz ve öyle kalacaksınız. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun” dedi.

“Hizmetlerinizi hep şükranla hatırlayacağız”

Bu anlamlı günde öğretmenlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugüne kadar 5 binden fazla öğrenciye eğitim vererek onları geleceğe hazırlamak gayesinde oldum. Öğretmenlik mesleği içerisinden gelen birisi olarak, öğretmenliğin ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Öğretmenlik toplumun kalkınmasında, yetiştirdiği öğrencilerle bir anlamda lokomotif olan ve iyi bir vatandaşın nasıl olması gerektiğini öğreten en başta gelen mesleklerdendir. Özellikle son 2 yılda salgınla yüzleştiğimiz bu olağan dışı olaylarda eğitim ve öğretimin devamını sağlayarak bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğinize hepimiz şahidiz. Bu fedakârlık içinde tekrar siz değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hayatımızdaki müstesna yerinizi ve saygıdeğer hizmetlerinizi hep şükranla hatırlayacağız. Gölgeniz üzerimizden hiç eksik olmasın” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenlik şefkat ve sevginin timsalidir”

En fedakarlık isteyen mesleklerden biri olan öğretmenliğin, şefkat ve sevginin timsali olduğunu ifade eden Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözüyle nesilleri geleceğe hazırlayan, onların gelişimine, yeni ufuklara yelken açmasına vesile olan tek mesleğin öğretmenlik olduğunu biliyoruz. Bu anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan ve öğretmenim diyebilme gururunu, sevincini yaşamaktan mutluluk duyuyorum. Hepinizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.