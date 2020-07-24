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Maltepe Üniversitesi’nden yeteneğe, mesleğe uygunluğa ve başarıya göre burs imkânı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ “KENDİ HİKÂYENİ KENDİN YAZ” BAŞLIKLI ÖĞRENCİ KABUL SİSTEMİNİ BAŞLATTI.

Eğitim 24.07.2020, 15:09
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Maltepe Üniversitesi’nden yeteneğe, mesleğe uygunluğa ve başarıya göre burs imkânı

Maltepe Üniversitesi “Kendi hikâyeni kendin yaz” başlıklı öğrenci kabul sistemini başlattı. Üniversite adaylarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) aldıkları puana göre değil, hayalleri, edinimleri, yetenekleri ve seçtikleri bölüme uygunluklarına göre sınırsız sayı ve oranda burs verilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Öğrenciler puanlarını öğrenmelerinin ardından bu kez geleceklerini yönlendirecek üniversiteyi seçmek için ter dökecek. Lisenin son iki yılını iyi bir üniversite hayalini gerçekleştirmek için ders çalışmak ve soru çözmekle geçiren öğrencilerin alacakları puanın yanı sıra bugüne kadar biriktirdikleri başarıları, yetenekleri; katıldıkları yarışmalarda kazandıkları dereceleri, hazırladıkları projeleri, hedefleri ve tabii ki hayalleri var. Yapılan açıklamada; Maltepe Üniversitesi “Kendi hikâyeni kendin yaz” başlıklı öğrenci kabul sistemini başlattı. Öğrenciler tercih dönemi öncesi ve sırasında yetenek, beceri ve mesleğe uygunluk koşullarına göre değerlendirilerek seçileceği bildirildi.

Sınav öncesinde yararlanabilmek için tek şart, aday öğrencilerin Maltepe Üniversitesi’nde eğitim görmek istediği bölüme online başvuru yapması. Başvuru aşamasında öğrencilerin kişisel bilgilerini, yeteneklerini, projelerini ve sosyal sorumluluk çalışmalarını anlatan bir tanıtım dosyası sunmaları gerekiyor. YKS puanları açıklandıktan sonra tercih döneminde başvuru yapacak adaylar için indirim veya burs kazanmanın yolu, seçtikleri bölüme uygunluklarının belirlenmesiyle olacak. Öğrencinin burs imkânlarından faydalanabilmesi için başvurduğu bölüme yerleşmiş olması gerekiyor.

"Puan değil, istek ve yetenek aranıyor"

Maltepe Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Cilacı Tombuş, Maltepe Üniversitesi’nde uygulanan kabul sistemiyle öğrencilerin öğrenim görmek istedikleri fakülte ve hayal ettikleri bölümlere, programlara kayıt olmalarının mümkün hale geldiğini söyledi.

Maltepe Üniversitesi’nin yeni öğrenci kabul sistemiyle üniversite eğitimi boyunca sürecek desteğe hak kazanacak adayların aldıkları puanın yanı sıra, kişisel özellikleri ve yeteneklerine göre değerlendirileceğini söyleyen Tombuş, "Öğrencilere yüzde 100’e varan indirim ve ek burs kazanma olanağı sağlandı." dedi.

Sistem nasıl çalışıyor?

Öğrencilerin “kendihikayeniyaz.com” web sayfasına giriş yaparak kayıt olması gerekiyor. Profil kısmındaki kişisel, eğitim, ilgi alanı, hikâye ile aile alanlarını dolduran öğrenci başarılarına dair belgeleri sisteme yüklüyor. En fazla hedeflenen 3 bölüm seçimi yapılabiliyor. Başvuru onayından sonra Maltepe Üniversitesi akademisyenlerince geliştirilen ve patentlenen özel yazılım programı, kendine özgü bir hesaplama yöntemi ile hedeflenen bölüm için kazanılan desteğin (burs oranı-indirim) oranını belirliyor. İlgili bölümlerin akademisyenleri de öğrencinin hikâyesini değerlendiriyorlar. Değerlendirme sonuçları ‘Burs Değerlendirme Komisyonu’nda karara bağlanıyor. Hem yazılımın hem de akademisyenlerin yaptığı değerlendirmelerin sonuçları Burs Değerlendirme Komisyonu tarafından ele alınıyor ve yüzde 100’e varan burs ve indirimler kazanılabiliyor.

Başvuru yaparken öğrencilere kendisiyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermesi öneriliyor. Lise döneminde yer aldığı projeler, bu projelere yönlenmesindeki nedenler gibi başlıklar değerlendirme kriterleri içinde dikkate alınıyor. Spor başarıları ve lisans, ödül bilgilerinin önemine de vurgu yapılıyor. “Mesleki Envanter Testi” ile de öğrencinin hangi mesleğe yatkın olduğuna yönelik değerlendirme yapılıyor.

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