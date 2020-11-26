Maltepe Üniversitesi, Girişimcilik Kampı projesini başlattı

Maltepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (MayaTTO) genç girişimcileri harekete geçirecek önemli bir projeyi başlattı.

MayaTTO, Maltepe Üniversitesi öğrencileri ve halen başka üniversitelerde öğrenim gören tüm öğrencilerin, iş fikirlerini ve projelerini hayata geçirebilmeleri için MayaTTO Girişimcilik Kampı başvurularının başladığını duyurdu.

Verilen bilgiye göre, başvuruda bulunarak ön elemeyi geçmeye hak kazanan projeler, Teknopark İstanbul’da MayaTTO Kuluçka Merkezine alınarak genç girişimcilerin fikirlerinin doğrudan hayata geçirilmesi sağlanacak. Ayrıca ön elemeyi geçen proje sahiplerine özel olarak proje yazma, mentörlük ve girişimcilik eğitimi de ücretsiz olarak verilecek.

MayaTTO tarafından yapılan açıklamanın tam metni ise şöyle:

“Maltepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (MayaTTO) tarafından Üniversitemiz ve üniversite dışından başvuruların kabul edileceği ‘Girişimcilik Kampı’ 23 Kasımda başlıyor. Öğrencilerimiz iş fikri ve projeleriyle web adresine kayıtlarını yaptırabilecekler. Ön elemeyi geçmeyi başaran başvurular iki aşamalı bir eğitim almaya ve Teknopark İstanbul’da MayaTTO Kuluçka Merkezi’nin olanaklarından yararlanmaya hak kazanacaklar.

İki aşamalı eğitimde başarılı olan öğrencilerimiz proje yazma, mentörlük ve girişimcilik konularında hızlandırılmış bir eğitim alacaklar ve Kuluçka Merkezimizde de projelerini hayata geçirme imkânını yakalamış olacaklar”.