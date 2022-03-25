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Malatyalı lise öğrencileri İHA üretti

Malatya’da Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi öğrencileri, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Güran öncülüğünde insansız hava aracı (İHA) olarak da kullanılabilen model uçaklar geliştirdi.

Eğitim 25.03.2022, 10:57
Malatyalı lise öğrencileri İHA üretti

Malatya’da Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi öğrencileri, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Güran öncülüğünde insansız hava aracı (İHA) olarak da kullanılabilen model uçaklar geliştirdi.

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde bulunan Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi öğrencileri ile Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Güran tarafından okul bünyesinde kurulan havacılık kulübünde İHA olarak da kullanılabilen birçok çeşitte model uçağı geliştirildi. Havacılık Kulübü üyesi 11 öğrenci ile geliştirerek çeşitli yarışmalarda derece elde ettikleri model uçaklar hakkında bilgi veren öğretmen Mehmet Güran, amaçlarının öğrencileri havacılık hakkında bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Her şey bir kursla başladı

On yıl önce Türk Hava Kurumu’nun açmış olduğu kursa katılarak projeye dair ilk adımı attıklarını kaydeden Güran, "Hem dünyada hem de ülkemizde trend olan yükselen değer olan havacılık hakkında öğrencilere bilgi vermek için böyle bir kulüp kurduk. Kulübümüz öncelikle 2012 yılında Türk Hava Kurumu’nun açmış olduğu kursa katıldım. Arkasından bu kursta elde ettiğimiz bilgiler bize yetmediği için her yıl üzerine koyarak bir yıl motorunu taktık, başka yıl otonom sistemleri ekleyerek ilerlemeye çalıştık. Şu anda kulübümüzde 11 tane öğrenci ile aktif bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Birçok yarışmada derece elde edildi

Geliştirilen model uçakların tamamının öğrencilerin el emeğiyle üretildiğini belirten Güran, "Kulübümüz 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığının açmış olduğu ’Gençlik Projeleri Desteleme’ programına katılmış, buradan bir hibe almış, almış olduğu hibe ile uçaklar üretip bunu köy okullarındaki çocuklara hediye etmiştir. 2020 ve 2021 yılında yapılan ’TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Aracı’ yarışmasına katılarak finale kalmış, bu aşamada da okulumuzu hem Gaziantep’te hem de Bursa’da yapılan yarışmalarda başarıyla temsil etmiştir. Kulübümüzde üretmiş olduğumuz uçaklar tamamıyla öğrencilerimizin el emeğiyle yapılmakta. Burada malzeme tedariki kolay olduğu için strafordan ya da balsa ağacından üretiyoruz" şeklinde konuştu.

İnsansız hava araçları dışında da çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Fen Lisesi 11’nci sınıf öğrencisi Yunus Oktan, ”Okulumuz model uçak kulübü üyesiyim. İnsansız ve otonom sistemlere ilgi duymaktayım. Kulübümüzde insansız uçaklar üretmekteyiz. Bu sene yeni olarak insansız sualtı sistemleri hakkında çalışmalar yürütüyoruz. İnsansız hava araçlarımızı öncelikle parçaları üretip, sonra bir araya getirip, daha sonra ise simülasyon ve yazılımla birleştirerek hazır hale getiriyoruz” dedi.

Projelere dair tüm çalışmalar öğrenciler tarafından yapılıyor

Geliştirilen model uçakların her aşamasının Havacılık Kulübü öğrencileri tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizen Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Müdürü Resul Çavdar ise, “Kulübümüz model uçak çalışması yapıyor. Model uçak etkinliği kapsamında uçakları tasarlıyorlar. Onların montajlarını yapıyorlar ve daha sonra da uçuruyorlar. Kulübümüzün öğrencileri tarafından daha önce hazırlanan Gözümüz Yükseklerde Projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığından destek aldık ve bu konuda çalışmalar yaptık. Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde de TEKNOFEST yarışmalarına katıldık. Geçen yıl ise 7’ncilik derecesi aldık model uçak çalışmalarımız kapsamında. Bu yıl da yine TEKNOFEST yarışmalarına başvurumuzu yaptık" diye konuştu.

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