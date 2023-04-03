Malatya’da hasarsız okullarda yüz yüze eğitim başladı

Malatya’da, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinden sonra ara verilen eğitim-öğretim faaliyetleri hasarsız okullarda öğrencilerin 57 gün sonra sınıflarına kavuşmasıyla tekrar başladı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’da Akçadağ, Battalgazi, Doğanşehir, Kuluncak ve Yeşilyurt ilçelerindeki bazı okullarda ders zili yeniden çaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kontrol edilen ve hasarsız yada az hasarlı olarak tespit edilen okullar 57 gün sonra kapılarını yeniden öğrencilere açtı.

Eğitim-öğretimin yüz yüze başladığı okullardan biri olan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi’ndeki Biruni Ortaokulu’nda da öğrencilerin heyecanları gözlerinden okundu. Uzunca bir aradan sonra yeniden sınıflarına kavuşan öğrenciler, arkadaş ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluklarını yaşarken, okulsuz geçen bu süreçte ise çadır veya geçici konakladıkları alanlarda derslerine çalıştıklarını söyledi.

Biruni Ortaokulu Müdürü Nuh Özer, 6 Şubat’ta yaşanan büyük afet sonrası 8 Şubat günü sağlam olan okulu depremzedeler için açıklarını ve burada barınma imkanı sağladıklarını söyledi. Bu süreçte okul bahçesinde kurulan çadırda gönüllü öğretmenlerin katılımı ile öğrencilerin sınava da hazırlandığını belirten Özer, bugün itibariyle hasarsız olan okullarında eğitim-öğretime başladıklarını söyledi. Özer, deprem öncesi 425 olan öğrenci mevcutlarının ise bugün itibariyle yaklaşık 160 öğrenci olduğunu da sözlerine ekledi.