"Maçka"lılar, "Yıldız" desteğiyle yeni eğitim öğretime merhaba dedi

Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yıldız Teknik Üniversitesi akademik kadrosunun katılımıyla yeni eğitim öğretim yılına "merhaba" dedi.

80 yılı aşkın bir eğitim hayatı olan ve bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesini de adına ekleyen Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılının açılışını üniversitenin akademik kadrosunun katılımı ile yaptı. Lisenin konferans salonunda hazırlık sınıfı öğrencilerinin ilk gün heyecanını, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, YTÜ Yıldız Teknopark Müdürü Orhan Tanışman ve Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel paylaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreni, açılış konuşmalarının ardından başarılı olan öğrencilere verilen ödüllerle son buldu.

Açılış konuşmasına öğrencilere buradan mezun olmanın gururunu her zaman taşıyacaklarını hatırlatarak başlayan Rektör Prof. Dr. Tamer yılmaz, "111 yıllık üniversite ile 80 yıllık teknik lisesini birleştirmiş oluyoruz. Sizler de bu birleştirilmiş eğitim kurumunun bir bireyi oldunuz. Hepiniz bir yıldızsınız ve özelsiniz. Çok özel bir ailenin ve armanın bir parçası oldunuz. Bazı rakipleriniz olacak onlar size bunu söylemeyebilir ama burada eğitim almanın gururunu hep yaşayacaksınız. Ben de Maçka’dan ve Yıldız’dan mezun olmanın gururu ile buralara geldim. Mezun olduktan sonra bunu daha iyi anlıyorsunuz. Farklı olduğunuzu hissediyorsunuz. O farklılık bu Maçka’nın gururu" dedi.

Prof. Dr. Yılmaz ayrıca, "Bizim üniversitemizde, ’Yıldızlı Yıldızlıyı görür’ diye bir mottomuz vardır, burada da ’Maçkalı Maçkalıyı görür, destekler ve güvenir’ diyebiliriz. Birbirimize güven vermek, desteklemek zorundayız. Her zaman yanınızdayız. Nasıl burası Türkiye’nin en iyi teknik lisesi ise, aynı şekilde Türkiye’nin en iyi üniversitesi olan Yıldız Teknik Üniversitesinin de tüm imkanları sizin içindir" diyerek sözlerini sonlandırdı.

"Vefa borcumuzu ödemek için buradayız"

Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ise "Üniversite ve teknopark olarak her zaman arkanızdayız" diyerek yaptığı konuşmada, "49 yıl önce ben de bu koridorlardan içeri girmiştim. Bundan sonrasında bir Maçkalı olarak vefa borcumuzu ödemek üzere tekrar aranızdayız. 110 yıllık köklü bir üniversite ve 3 yıl art arda Türkiye’nin en iyi Teknopark’ı olarak sizlerin arkasındayız. Yeni eğitim öğretim yılı herkes için hayırlı olsun" sözlerine yer verdi.

"Üniversite ve lise işbirliğini imrenerek izliyorum"

Artık meslek liselerinin önünün açıldığından bahseden İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel ise yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

"Üniversite ve lise işbirliğini gördüğümden beri imrenerek izliyorum. Yıllar önce meslek liseleri üniversiteye gidilemeyen okullar olarak görülüyordu. O günden bugüne meslek lisesi algısının nasıl değiştiğini çok güzel bir şekilde görüyoruz. Artık meslek öğrencileri buraya, liselerine kendilerini ait hissediyorlar ve okulları ile gurur duyuyorlar. Meslek liselerinin bu konuma gelmesinde yardımcı olan herkese teşekkür ederiz" dedi.