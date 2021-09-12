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Lisenin bir sınıfı korona virüs sebebiyle karantinaya alındı
Kütahya’da bir lisenin sınıfı korona virüs sebebiyle karantinaya alındı.
Eğitim 12.09.2021, 12:29
Kütahya’da bir lisenin sınıfı korona virüs sebebiyle karantinaya alındı.
Akkent Mahallesi’ndeki Fatih Anadolu Lisesi 10-A sınıfında 3 öğrencinin rahatsızlanmaları üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen filyasyon ekibi tarafından öğrencilere yapılan Covid-19 testlerinin sonucu pozitif çıktı. 10-A sınıfındaki tüm öğrenci ve öğretmenler 14 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı.