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Lisenin bir sınıfı korona virüs sebebiyle karantinaya alındı

Kütahya’da bir lisenin sınıfı korona virüs sebebiyle karantinaya alındı.

Eğitim 12.09.2021, 12:29
Lisenin bir sınıfı korona virüs sebebiyle karantinaya alındı

Kütahya’da bir lisenin sınıfı korona virüs sebebiyle karantinaya alındı.


Akkent Mahallesi’ndeki Fatih Anadolu Lisesi 10-A sınıfında 3 öğrencinin rahatsızlanmaları üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen filyasyon ekibi tarafından öğrencilere yapılan Covid-19 testlerinin sonucu pozitif çıktı. 10-A sınıfındaki tüm öğrenci ve öğretmenler 14 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı.

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