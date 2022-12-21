Liselilerin gönüllü ‘tamir takımı’ bu defa sınıf boyadı

Amasya’da ’tamir takımı’ adıyla bilinen meslek lisesi öğrencilerinden oluşan ekip, gönüllü olarak bir anaokulundaki sınıfı boyadı. Bu sayede sınıfın çok az masrafla yenilenmesini sağlayan öğrenciler daha önce de köy okulu, ibadethane ve sağlık tesisini elden geçirmişti.

Kentte yaz döneminde köy okullarının ve sağlık tesislerinin tadilatını yapan Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaat teknolojisi alanı öğrencileri örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Dr. Hikmet Develi Anaokulu’nun yöneticilerinden gelen talep üzerine ekip okulun yolunu tuttu. Gerekli boya malzemelerinin alınmasının ardından çalışmaya başlayan liselilerin fırçalarıyla boyadıkları sınıf yenilendi. Çalışkan liselilerden Emre Şahin, bu sayede okulda öğrendiklerini uygulayıp becerilerini geliştirme fırsatı bulduklarını söyledi.

“Sadece duvara değil gönüllere de dokunuyorlar”

Aynı öğrencilerin yaz döneminde köy okullarının, ibadethanelerin ve sağlık tesislerinin tadilatını yaptıklarını hatırlatan Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de “Sadece duvara değil gönüllere de dokunuyorlar. Amasyamızda girmedik, dokunmadık yer bırakmıyorlar” dedi.

Dr. Hikmet Develi Anaokulu Müdürü Çiğdem Kabakcı ise sınıflarının yenilenmesini sağlayan okul müdürü Niyazi Şişik, öğretmen Sabri Bulut ve öğrencilerine teşekkür etti.