Liseli girişimciler Türkiye 1.’si oldu

Teknofest 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda ikincilik ödülü alan cihazlarını tanıtmak ve pazarlamak üzere şirketlerini kuran Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri, 23 yıldır düzenlenen “GençBizz Lise Girişimcilik Programı”nda 1.’lik ödülünü aldılar.

Estonya’nın Tallinn şehrinde düzenlenecek olan Gen-E Avrupa Girişimcilik Festivali’nde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanan öğrenciler, değerlendirmeler sonucu ayrıca En İyi Pazarlama Ödülü ve Patent Özel Ödülünü de aldı.

Aksel Deniz Akgül, Erim Yılmaz, Kerem Başoğlu, Efe Yüksel, Ahmet Bayatlı, Ceren Türkmen, Helin Keskin, Nisan Zeynep Çergn ve Atlas Çimenoğlu, Covid-19 virüsüne karşı, virüslü ortamı sterilize edebilen bir robot tasarlayıp ilk prototipini üretti.