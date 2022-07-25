Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" adresinde açıklandı.
LGS çerçevesinde merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor. Öte yandan, LGS çerçevesinde yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları da başladı.
İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. 25-29 Temmuz arasında yerleştirmeye esas 1’inci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1’inci nakil sonuçları, 1 Ağustos’ta açıklanacak.
Yerleştirmeye esas 2’nci nakil tercih başvuruları, 1-5 Ağustos’ta yapılabilecek; sonuçlar ise 8 Ağustos’ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.