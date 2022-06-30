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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak olup 20 Temmuz 2022 saat 17.00’ye kadar sürecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak olup 20 Temmuz 2022 saat 17.00’ye kadar sürecek.

Eğitim 30.06.2022, 13:34
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak olup 20 Temmuz 2022 saat 17.00’ye kadar sürecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak olup 20 Temmuz 2022 saat 17.00’ye kadar sürecek.

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