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Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çıktığı canlı yayında sınavlara yönelik soruları cevaplandırdı.

Eğitim 28.04.2021, 22:27
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Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satrıbaşları:

 'Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak'

''(YKS ve LGS ertelenebilir mi?) Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil"

 "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz"

"750 bine yakın tableti öğrencilerimize teslim ettik. "

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