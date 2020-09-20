Liseler ne zaman açılacak? 9-12. sınıf okullar ne zaman açılacak? Liseler yüz yüze mi olacak?

Liseler ne zaman açılacak? 9-12. sınıf okullar ne zaman açılacak? Liselerin yüz yüze eğitime ne zaman geçeceği merak konusu oldu. 21 Eylül itibariyle 1. sınıflar için yüz yüze eğitim dönemi başlıyor. Öğrenciler okula başlama heyecanı yaşayacak. Peki, liseler ne zaman açılacak? İşte detaylar…

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Ziya Selçuk, "21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.' açıklamasında bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1. sınıf ve okul öncesi için okulların 21 Eylül günü başlayacağını açıkladı.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversitelerin online mı yoksa yüz yüze olacağı konusunda öğrenciler merak içinde. Gerekli açıklama bakanlık tarafından geldi. Bakanlık konu ile ilgili şunları söyledi;

'2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."

1. SINIFLAR OKULA GİDECEK Mİ?

Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 gün olmak üzere günde 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati eğitim yapılacak. Okul öncesi eğitimde 21 Eylül'e kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitim sürdürülecek.

İlkokul 1'inci sınıf öğrencileri ise yüz yüze eğitimin ilk haftasında her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek.