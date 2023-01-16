Lise son sınıf öğrencilerine ulaşım desteği: Her ay yenilenecek

Süleymanpaşa Belediyesi, bu yıl üniversite sınavına girecek olan öğrencilere verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. Her öğrenci aylık 20 binişe kadar ücretsiz olarak toplu ulaşımdan yararlanabilecek.

Süleymanpaşa’da öğrenim gören 12’nci sınıf tüm öğrencilere ulaştırılan Paşa Öğrenci Kart ile Paşa Kafelerde geçerli aylık 100 TL alışveriş ve 4 GB internet paketinin yanı sıra, artık ulaşım desteği de sağlanacak. Her öğrenci aylık 20 binişe kadar ücretsiz olarak toplu ulaşımdan yararlanabilecek. Söz konusu destekler, Haziran ayında yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) kadar geçerli olacak.

Paşa Kart sahibi öğrenciler, 16 Ocak 2023 Pazartesi tarihinden itibaren Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Paşa Kafe’de oluşturulan dolum noktasına gelerek 20 binişlik ulaşım haklarını kartlarına yükletebilecekler. Özel halk otobüslerinde geçerli olacak 20 binişlik ulaşım desteği, Paşa Kart ile sunulan diğer desteklerle birlikte her ay yenilenecek.

"Gençlerimize desteklerimiz devam edecek"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Değerli gençler, özel halk otobüslerinde ay boyunca kullanacağınız bilet yüklemelerinizi, hafta başı itibarıyla Paşa Kartlarınıza yükleyebilirsiniz. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi içinde bulunan Paşa Kafe’de oluşturduğumuz dolum noktasında kartlarınıza yapacağınız yüklemelerle, ay boyunca okullarınıza ücretsiz gidiş-geliş yapabileceksiniz. Süleymanpaşa Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı siz kıymetli gençlerimize desteklerimiz devam edecek. Hayırlı olsun" diye konuştu.