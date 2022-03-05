Lise öğrencilerine YKS öncesi gerçeği aratmayacak sınav tatbikatı

Kocaeli’de bir lise, YKS sınavına girecek olan 12. sınıf öğrencilerinin heyecanlarını yenmeleri ve sınav günü neler yapmaları konusunda fikir sahibi olmaları amacıyla tatbikat düzenledi. Gerçeği aratmayan tatbikatta, sınava geç kalan öğrenciler okula alınmadı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde faaliyet gösteren "Merkez Bankası Anadolu Lisesi", Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için sınav tatbikatı düzenlendi. 12. sınıf lise öğrencilerinin heyecanlarını yenmeleri amacıyla düzenlenen sınav tatbikatında gerçeği aratmayan anlar yaşandı. ÖSYM’nin tüm kurallarının eksiksiz uygulandığı sınava, öğrenciler polis tarafından üstleri arandıktan sonra alındı. Öğrencilere poşet içerisinde, kalem, silgi, mendil ve kalemtıraş verildi. Su şişelerinin etiketlerinin söküldüğü sınavda, yasak olan eşyalar da emanete alındı. Soru kitapçıklarının poşet içerisinde teslim edildiği sınavda öğrencilere, uyulması gereken kurallar da hatırlatıldı. Başlama saatinden sonra okula gelen öğrenciler ise sınava alınmadı. Tatbikatta gönüllü olarak görev yapan Okul Müdür Yardımcısı Emre Kaan Gülyıldız, “Emek verip gayret gösteren, bu yolda alın teri döken, kendi geleceklerini şekillendirme adına mücadele eden öğrencilerimizin emeğinin hiçbir şekilde zayi olmaması adına, elimizden ne geliyorsa dün yaptık bugün yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. 12. sınıf öğrencilerimizin girecekleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi, öğrencilerin sınav anı ve sonrasında yapmaları gerekenler bugün gerçekleştirdiğimiz gerçeği aratmayacak bir tatbikatla anlatıldı” dedi.