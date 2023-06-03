Lise öğrencilerinden depremzedeler yararına konser etkinliği

Siirt Valiliğin himayelerinde Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi ve Siirt Eğitim, Kültür ve Spor Derneği işbirliğinde, depremzedeler yararına konser ve resim sergisi düzenledi.

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, öğrenci velileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sesimizle nefes oluyoruz konseri çerçevesinde, Siirt Valiliği ve okul idaresinin desteği ile düzenlenen etkinlik, adeta bir şenlik havasında geçerken, elde edilen gelirin depremzedelere gönderileceği belirtildi.