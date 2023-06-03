Lise öğrencilerinden depremzedeler yararına konser etkinliği
SİİRT VALİLİĞİN HİMAYELERİNDE TAKASBANK GÜZEL SANATLAR LİSESİ VE SİİRT EĞİTİM, KÜLTÜR VE SPOR DERNEĞİ İŞBİRLİĞİNDE, DEPREMZEDELER YARARINA KONSER VE RESİM SERGİSİ DÜZENLEDİ.
Eğitim 03.06.2023, 00:19
Siirt Valiliğin himayelerinde Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi ve Siirt Eğitim, Kültür ve Spor Derneği işbirliğinde, depremzedeler yararına konser ve resim sergisi düzenledi.
Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, öğrenci velileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sesimizle nefes oluyoruz konseri çerçevesinde, Siirt Valiliği ve okul idaresinin desteği ile düzenlenen etkinlik, adeta bir şenlik havasında geçerken, elde edilen gelirin depremzedelere gönderileceği belirtildi.