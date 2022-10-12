Lise öğrencileri günde 4 bin 850 adet ekmek üretiyor

Yozgat’ta Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Bölümü öğrencileri taşımalı eğitim yapan okullar için günlük 4 bin 850 adet rol ekmek üretimi yapıyor. Öğrenciler ayrıca okulun uygulama mutfağında 2 bin 850 öğrencinin de öğle yemeğini üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan meslek liselerine ekmek fabrikası kurulumu projesi doğrultusunda Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ekmek fabrikası kuruldu. Usta öğreticilerin gözetiminde yiyecek-içecek bölümü öğrencileri tarafından üretilen ekmek, poğaça ve diğer unlu mamuller, kent genelinde taşımalı eğitim yapan okul ve yurtlarda kalan öğrencilerin istifadesine sunuluyor. Öğrenciler tarafından üretilen 4 bin 850 rol ekmek, 6 ilçede 65 taşıma merkezinde eğitim gören öğrencilere gönderiliyor.

Ayrıca öğrenciler, okulun 414 metrekare uygulama mutfağında, şeflerinden mesleklerinin ince ayrıntılarını öğrenirken, hazırladıkları 3 çeşit sıcak yemeği farklı ilçelerde eğitim gören 2 bin 850 öğrenciye ulaştırmanın da mutluluğunu yaşıyor.

“Öğrenci kardeşlerimizin yemek ve ekmek ihtiyacını karşılıyoruz”

Okulun yiyecek ve içecek bölümü öğrencilerinden Yaşar Enes Sargın, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ekmek ve yemek ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyerek, “Burada yaklaşık 6 bin ekmek üretiyoruz, 3 bin kişilik yemek yapıyoruz. Bunları taşımalı eğitim gören öğrenci kardeşlerimize gönderiyoruz. Kendi yaptığımız yemekleri onlara göndererek mutlu oluyoruz. Burada hem mesleğimizi öğreniyoruz hem de kendi harçlığımızı çıkarıyoruz.” dedi.

“Bize mutluluk veriyor”

Öğrencilerden Ahmet Şevki Karaca ise, “Yiyecek-içecek hizmetleri bölümü aşçılık alanında okuyorum. Hem mesleğimi öğrenip hem harçlığımı çıkarıyorum. Ekmeklerimizi taşımalı eğitim gören öğrenci arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Biz öğrenciler olarak diğer öğrenci kardeşlerimizin yemek ve ekmeklerini onlar için hazırlıyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor.” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimizin ekmek ve yemek ihtiyaçları karşılanıyor”

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da Fatih Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde öğrenciler tarafından 4 bin 850 rol ekmek üretildiğini belirterek 2 bin 850 taşımalı eğitim gören öğrencinin de yemek ihtiyacının karşılandığını söyledi. Yazıcı, “Yıllardan beri taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerimize burada yemek hizmeti veriyoruz. Yemekler burada üretiliyor. Aynı zamanda okullarımıza yiyecekler özel paketleriyle gönderiliyor ve çocuklarımıza sıcak öğle yemeği ikram ediliyor. Yine aynı şekilde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimizin ekmekleri de bu okulumuzda üretilmeye başlandı. Bakanlığımız tarafından gönderilen ödeneklerle bu ortamı hazırladık. Bugün tamamen otomasyon sistemi ile günlük 4 bin 850 tane ekmek üretiliyor. Bu ekmekler paketlenerek öğrencilerimize yemekleriyle beraber gönderiliyor.” ifadelerine yer verdi.

“Devletimizin bütçesine sağladığı katma değer çok fazla”

Taşımalı eğitim gören 2 bin 850 öğrencinin yemek ihtiyaçlarının da karşılandığını söyleyen Yazıcı, “Tüm bu hizmetlerin hem okulumuza hem de devletimizin bütçesine sağladığı katma değerler çok önemli ve oldukça fazla. Öğrencilerimize nitelikli yemek ve sağlıklı ortamda ekmek ikram etmenin mutluluğunu burada yaşadık. 6 ilçemizdeki taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerimize yemek gönderiliyor. Bu yemekler 65 taşıma merkezimize gönderiliyor. 2 bin 850 öğrencimize günlük olarak burada pişirilen yemek ve ekmekler servis araçlarıyla gönderiliyor.” diye konuştu.