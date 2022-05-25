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Lise öğrencileri en güzel İzmir fotoğrafını çekebilmek için yarıştı

İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulunun bu yıl ilkini düzenlediği ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Senin Gözünden İzmir" adlı fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere para ödülleri ve hediyeler verildi. Okul Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, öğrencilerin çektikleri fotoğraflarda kaliteden daha çok perspektiflerinin ve ortaya koydukları emeğin önemli olduğu söyledi.

Eğitim 25.05.2022, 10:42
Lise öğrencileri en güzel İzmir fotoğrafını çekebilmek için yarıştı

İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulunun bu yıl ilkini düzenlediği ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Senin Gözünden İzmir" adlı fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere para ödülleri ve hediyeler verildi. Okul Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, öğrencilerin çektikleri fotoğraflarda kaliteden daha çok perspektiflerinin ve ortaya koydukları emeğin önemli olduğu söyledi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, lise öğrencilerinin katılımıyla "Senin Gözünden İzmir" adlı fotoğraf yarışması düzenledi. Bu yıl birincisi düzenlenen yarışmaya birçok okuldan onlarca öğrenci, İzmir’in doğal ve kültürel miraslarını, kendi gözlerinden anlatmaya çalıştıkları fotoğraflarla katıldı. Jüriliğini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhittin Eren Sulamacı ve Reklam Fotoğrafçısı Hakan Akdemir’in yaptığı yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan 10 fotoğraf belirlendi. Yarışmanın tamamlanmasının ardından İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda ödül töreni düzenlenirken, öğrencilerin çektikleri eserlerden de fotoğraf sergisi oluşturuldu.

"Aslolan ortaya konulan emektir"

Düzenlenen ödül töreninde konuşan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, "Eserlerin hepsi başarılı. Prosedür gereği biz burada birinciye, ikinciye, üçüncüye ve sergiye değer bulunanlara ödül veriyoruz. Ancak; ister sergiye değer bulunsun, ister bulunmasın, önemli olan verilen emektir. Dereceye giren ve giremeyen tüm öğrencilere katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum. Belki bu eserler öğrencilerimizin cep telefonundan çekildi, belki çok modern olmayan fotoğraf makinesinden çekildi. Bunlar hiç önemli değil. Aslolan ortaya konulan emektir. Gençlerimizin İzmir’i kendi gözleriyle nasıl gördüğü, ne gördüğü bizim için önemli olandır. Katılanlar amatör olabilir ama ben oradaki fotoğrafların çok profesyonelce çekildiğini ve üretildiği düşünüyorum" dedi.

Prof. Dr. Derman Küçükaltan’ın konuşmasının ardından Reklam Fotoğrafçısı Hakan Akdemir, öğrencilerin çektikleri fotoğrafları ve fotoğrafların perspektifini yorumladı.

Dereceye giren öğrenciler para ödülüyle ödüllendirildi

Konuşmalardan sonra dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan fotoğrafları çeken öğrencilere, plaket ve hediyeleri takdim edildi. Yarışmada birinciliği elde eden Toprak Çelik 3 bin TL, ikinci olan Mustafa Yılmaz 2 bin TL ve üçüncü olan Bartu Özcan ise bin TL para ödülüyle ödüllendirildi. Ödül törenin akabinde fotoğraf sergisi gezildi.

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