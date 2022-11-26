Lise bahçesinde kurulan otağ çadırında Orta Asya Türk kültürü tanıtıldı

Isparta’da Anadolu Lisesi bahçesine kurulan otağ çadırında öğrencilere Orta Asya Türk kültürü tanıtıldı.

Isparta Anadolu Lisesi bünyesinde yürütülen Erasmus projesi çerçevesinde İspanya, Litvanya ve Romanya’dan gelen öğrenci ve öğretmeler ile Isparta’da çevre okullardan gelen öğrencilere Orta Asya Türk kültürü tanıtıldı. Okul bahçesinde kurulan çadırda geleneksel el sanatları ve kültürel değerler tanıtılarak farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Okul müdürü Ramazan Tezcan, “Romanya, Litvanya ve İspanya’dan gelen yaklaşık 45 kişilik heyete Türk kültürünün tanıtılması adına özellikle Cumhurbaşkanımızın son zamanlarda yaptığı Türkiye yüzyılı söylemiyle beraber kültürün nereden geldiğini, Türk kültürünün neden oluştuğunu, bu otağlarda bu dünyanın yönetildiğini gerek kendi çocuklarımıza, gerek Avrupa’dan gelen misafirlerimize tanıtma adına bu otağ çalışması yapıldı. Çalışmamız memnuniyetle karşılandı. Yıllardır eğitim sektöründe olduğumuz için öğrencilerimiz geçmişimizin nereden geldiğini, sadece binalardan ibaret olmadığını anlaması amacıyla böyle bir çalışmaya girdik” dedi.

Türk kültürünün tanıtılması sürecinde Isparta Anadolu Lisesi’nde eğitim gören Kırgızistanlı öğrencisi ve ailesinden yardım aldıklarını belirten Tezcan, “Biz çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Isparta’mızdaki diğer okullardan özellikle ilkokul ve anaokullarından gelerek otağımızı gezme şansları buldular. Özellikle ata sporumuz olan okçulukla ilgili öğrencilerimiz ok atmanın ne kadar zor olduğunu algıladılar. Devlet büyüklerimizin bizlere çizdiği yol üzerinde inşallah Türkiye yüzyılını gerçekleştirecek olan çocuklarımız bunlar. Bizim üzerimize düşen Türkiye yüzyılındaki kutsal yolda onlara rehberlik etmek. Allah ülkemizi ve çocuklarımızı muvaffak etsin” şeklinde konuştu.

Orta Asya Türk kültürünü okul arkadaşlarına anlatan ve bu durumdan gurur duyduğunu dile getiren Isparta Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kırgızistanlı Hatice Sancaktar, “Ben Kırgız Türküyüm. Benim babalarım bu otağlarda doğup büyüdüğü için konuya biraz daha hakimim. Orta Asya Türk kültürü çok geniş bir kültür ve şu andaki Türkiye Anadolu kültürünün atası konumunda olan bir kültür. Tanıtılması, özellikle bilmeyenlere tanıtılması önemli bir konu” dedi.

Otağ hakkında bilgiler veren Sancaktar, otağın eşik bölümünün normal insan boyundan daha kısa inşa edildiğini belirterek, bunun sebebinin ise ziyaret edecek kişinin başını eğmesini, eğilmesini sağlamak olduğunu ve bu durumun hem Anadolu Türk kültüründe hem de Orta Asya Türk kültüründe saygı göstergesi olarak kabul edildiğini ve otağın her bir parçasının Türk kültürünü taşıdığını dile getirdi. Orta Asya Türk kültürünü hem uluslararasında hem de arkadaşlarına tanıttığı için çok mutlu olduğunu belirten Hatice Sancaktar, “Bence Türk kültürü sahip çıkılması gereken zengin bir kültür. Unutulup gitmemesi gerekiyor ben de şu an otağ kültürüne sahip çıkılmadığını görüyorum ne yazık ki. Otağları gidip canlı görme şansımız olmasa da kitaplardan okuyarak bile öğrenebiliriz” diye belirtti.

Isparta Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesine kurulan okçuluk standında ok atarak keyifli dakikalar geçirdi.