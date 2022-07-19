Limitsiz Eğitim Kurumları’ndan 4 yılda 3 Türkiye şampiyonluğu

İzmir’de üniversitelere hazırlık için eğitim veren Limitsiz Eğitim Kurumları, 4 yılda 3 Türkiye birinciliği bir kez de İzmir birincisi çıkararak dikkatleri üzerine çekti. Kurum, son açıklanan YKS sonucuna göre de Türkiye birincisi çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Binlerce kişinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın sonucu açıklandı. Milyonlarca aday, üniversiteli olmak için zorlu bir maratonu geride bıraktı, tercihleri düşünmeye başladı.

4 yılda 4 birincilik: "Eğitime ticari bakmıyoruz"

Limitsiz Eğitim Kurumları ise bu süreçte başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. 4 yılda 3 Türkiye birinciliği bir kez de İzmir birincisi çıkaran Limitsiz Eğitim Kurumları, önemli bir başarı yakaladı.

Son açıklanan YKS eşit ağırlık sonucuna göre ise Türkiye birincisi çıkardıkları için mutlu olduklarını ifade eden Limitsiz Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü Erdem Gazioğlu, birinci olan Selin Aşıkiraz’ı tebrik etti.

Gazioğlu, “Eğitim-öğretim hayatına başladığımız ilk günden itibaren eğitime ticari bakmamaya çalıştık ve çok kısa bir süre içinde istediğimiz başarıyı yakaladık. 2019’da TYT Türkiye birinciliği, 2020’de YKS sayısal Türkiye birinciliği, 2021’de İzmir birinciliği, Türkiye 30.’luğu, 2022’de YKS’de eşit ağırlıkta Türkiye birinciliği çıkararak bu başarıyı taçlandırdık” dedi.

“Eğitimde değişen koşullara karşın çok hızlı çözümler üretebiliyoruz”

Erdem Gazioğlu, “Bu kadar butik olup böyle başarılara imza atmak bizim için çok önemli ve değerli. Bu başarımızın ilk sırrı eğitime bakış açımız diyebilirim. Bu bakış açımızın ticari olmamasının yanında değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, çözüm odaklı, öğrenci merkezli ve bireysel öğrenmeye açık bir yaklaşımın da bizi başarıya götüren en önemli etken olduğunu söyleyebilirim. Eğitimde değişen koşullara karşın çok hızlı çözümler üretebiliyoruz. Uyguladığımız sınav programları, öğrenci koçluğu ve birebir eğitim hizmetleri ile öğrencilerimizin potansiyellerini maksimum seviyede kullanmalarını sağlıyoruz. Eğitime bakış açımızın ve eğitim modelimizin öğrenciye ve veliye arkalarında güçlü ve farklı bir kurum olduğunu hissettirmenin yanında kendilerini özel hissetmelerini sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Pandemi dönemindeki üniversiteye yerleştirme oranımız çok yüksekti”

Eğitim Koordinatörü Erdem Gazioğlu, şöyle devam etti:

“Pandemi döneminde 13 Mart 2020 yılında bakanlığın açıklamasının hemen ardından iki gün içinde online eğitime başladık. İlk YKS birincimiz pandemi döneminde çıktı. Pandemi dönemindeki üniversiteye yerleştirme oranımız çok yüksekti. Pandemi ile birlikte oluşturduğumuz hibrit eğitim modeliyle, öğrenciye aynı hizmeti sunabiliyor ve ciddi başarılar elde edebiliyoruz. Örneğin; bu modelle eğitim hizmeti verdiğimiz öğrencilerimizden Bodrum’da okuyan bir öğrencimiz, 2022 sayısal yerleştirme puanına göre Türkiye 210.’su olabiliyor. Bu yaklaşımla hareket eden kurumuzun başarılı olmasının tesadüf olmadığını söyleyebilirim.”