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LGS’nin ilk oturumu başladı

İstanbul’da binlerce öğrenci sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav olacakları okullara alındıktan sonra LGS’nin ilk oturumu başladı.

Eğitim 06.06.2021, 09:37
LGS’nin ilk oturumu başladı

İstanbul’da binlerce öğrenci sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav olacakları okullara alındıktan sonra LGS’nin ilk oturumu başladı.

Öğrenciler aileleri ile beraber sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. 9.30’ta başlayacak sınav öncesi okullarda korona tedbirleri alındı. Kapıda bekleyen öğrenciler okullara teke tek sosyal mesafeyi koruyarak alındı. Okul girişinde bekleyen öğrenciler tek sıra olarak sınav olacakları sınıflara alındı. Sınava girecek öğrencilerin de bir hayli heyecanlı olduğu görüldü.

Özlem Sükut, “Heyecanlıyım ama heyecan yapmamam lazım. Hedefim iyi bir liseye gitmek” dedi.

İyi bir okula girmek istediğini söyleyen Onur Şen Keser ise, “Ben de güzel bir yeri tutturmak istiyorum. İlerde yunus polisi olmak isterim güzel bir meslek olduğu için. Sınav bizi biraz zorlayacak” diye konuştu.

Çocuğu için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Semra Şator da, “Sabaha kadar uyumadım. Çok çalıştık. İnşallah ful çekeceğiz” dedi.
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