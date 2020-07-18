LGS’de tam puan alan öğrenci, ailesine ve ilçesine gurur yaşattı

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Hüseyin Berk Ergün, LGS sınavında 500 tam puan alarak ilçesine ve ailesine gurur yaşattı.

Bir buçuk milyon öğrencinin girdiği LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğini paylaşan 181 öğrenci arasında yer alan Hüseyin Berk Ergün’ü Zara Kaymakamı Mehmet Sayın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş makamlarında kabul etti. Kaymakam Mehmet Sayın, LGS Türkiye Birincisi Hüseyin Berk Ergün ve Türkiye derecesi yapan Nehir Okur ile ailelerini ve okul müdürlerini makamında kabul etti. Türkiye derecesi yapan Reşitakif Paşa Ortaokulu öğrencisi Talha Topçu’yu da telefondan görüntülü arama yaparak tebrik eden Sayın, başarılarının devamını diledi.

Öğrencileri konuk eden Kaymakam Mehmet Sayın, “Göreve başladığımda Zara’daki eğitim yapısının çok iyi olduğunu gördüm. Binaları, altyapısı ve kadrosuyla ilçemizin eğitimi kaliteli durumdadır “dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş da öğrencileri makamında kabul ederek öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik etti.

LGS Türkiye Birincisi, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Berk Ergün yaptığı açıklamada; "Günlük çok fazla soru çözmektense düzenli soru çözmeye odaklandım ve kitap okudum. Kitap okumak zaten hızı geliştiriyor. Hafta sonları açılan DYK Kurslarının da etkisi oldu” dedi.

Hazırlık sürecini dengeli tutmaya çalıştığını söyleyen Ergün, “Kendime ayırdığım zamanlar da vardı. Okulda masa tenisi turnuvaları, satranç turnuvaları oluyordu, okuldaki bazı etkinliklere katılıyordum. Sadece ders çalışmıyordum, kişisel hayatıma da değer veriyordum. Sınav anında heyecan yapmadım pek. Daha öncesinde heyecanım vardı, sınava girince heyecanım yok oldu ve sadece sınava odaklandım ” diye konuştu.

Sınava hazırlanan öğrencilerin fazla soru çözmeye değil de düzenli ders çalışma yapmalarını söyleyen Ergün, “Kitap okumaya özen gösterin, çünkü bu size sınavlarda hız ve soruyu anlama kabiliyeti geliştiriyor. Emeği geçen öğretmenlerime teşekkür ederim. Onlar bu başarıda çok büyük bir etken oldular. Hiçbir zaman beni yarı yolda bırakmadılar. Köprü projesi için sayın Valimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze, Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve aileme teşekkür ederim” dedi.